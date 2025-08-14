Ajker Patrika
> জাতীয়

সেনাপ্রধানের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট নিয়ে সতর্ক করল আইএসপিআর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: আইএসপিআর
ছবি: আইএসপিআর

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ভুয়া প্রোফাইল খুলে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়ে সতর্ক করেছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আজ বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানিয়েছে, সেনাবাহিনী প্রধানের নিজস্ব কোনো ফেসবুক প্রোফাইল বা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট নেই। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার পরিকল্পনা তাঁর নেই।

আইএসপিআর জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমকে এ ধরনের ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচারিত তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, যারা এই বিভ্রান্তিমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত, তাদের শনাক্ত করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

আইএসপিআরসেনাপ্রধানফেসবুকভুয়া সংবাদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

সেনাপ্রধানের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট নিয়ে সতর্ক করল আইএসপিআর

সেনাপ্রধানের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট নিয়ে সতর্ক করল আইএসপিআর

পানিবন্দী হাজারো পরিবার, মিলছে না ত্রাণ, দুর্ভোগ

পানিবন্দী হাজারো পরিবার, মিলছে না ত্রাণ, দুর্ভোগ

জুলাই ঘোষণার সঙ্গে সরকারের পদক্ষেপের সামঞ্জস্য নেই

জুলাই ঘোষণার সঙ্গে সরকারের পদক্ষেপের সামঞ্জস্য নেই

ড্রোন শো পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতে চীন যাচ্ছেন ১১ তরুণ

ড্রোন শো পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতে চীন যাচ্ছেন ১১ তরুণ