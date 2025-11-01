নির্বাচন পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তারা বিদেশ যেতে পারবেন না

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ‘একান্ত প্রয়োজন’ ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
বিদেশ ভ্রমণ-সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের আগের পরিপত্র এবং অর্থ বিভাগের গত ৮ জুলাইয়ের চিঠির বিষয়টি তুলে ধরে সম্প্রতি সরকারের সব সচিবের কাছে নতুন পরিপত্র পাঠানো হয়েছে। পরিপত্রের অনুলিপি উপদেষ্টাদের একান্ত সচিবদেরও দেওয়া হয়েছে।
পরিপত্রে বলা হয়েছে, লক্ষ করা যাচ্ছে, জারিকৃত পরিপত্রগুলোর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ না করে বিদেশ ভ্রমণের ঘটনা ঘটছে। মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ও সচিব একই সময়ে বৈদেশিক সফরে যাচ্ছেন। একই মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকর্তা একসঙ্গে বিদেশে যাচ্ছেন। এ ধরনের প্রস্তাব প্রায়ই প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে, যা আগের নির্দেশনাগুলোর পরিপন্থী।
সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ-সংক্রান্ত আগের সব নির্দেশনা প্রতিপালনের নির্দেশনা দিয়ে পরিপত্রে বলা হয়েছে, ‘এখন থেকে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ পরিহার করার অনুরোধ করা হলো।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার জানিয়েছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে এবং ভোট গ্রহণ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে। রমজান মাস শুরুর আগেই নির্বাচনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে কমিশন কাজ করছে বলে তিনি জানান।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন কমিশনার এই তথ্য জানান।
ইসি মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে নির্বাচনের জন্য একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। আমরা রমজান মাসের আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে চাই।’
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে গণভোটের দাবি প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘গণভোট নির্বাচনের আগে হবে না পরে হবে—এ বিষয়টি এখনো কমিশনের আলোচনায় আসেনি। সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কেও আমরা কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পাইনি। এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হলে তা যথাসময়ে জানানো হবে।’
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালুর বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। আমরা সেই সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি।’
নির্বাচন কমিশনার আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘সবার সহযোগিতায় আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে চাই।’
নির্বাচন কমিশনার আরও জানান, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচনী আচরণবিধি এবং নির্বাচনী প্রতীকের তালিকা ইতিমধ্যে হালনাগাদ করা হয়েছে।
ভোটারদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কমিশন কিছু নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিষয়ে মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ‘নভেম্বর মাস থেকে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবে। কারাবন্দী ভোটারদেরও ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’
এ সময় অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ, পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী এবং স্থানীয় প্রশাসনের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে নির্বাচন কমিশনার জেলার কুয়াকাটায় একটি কর্মশালায় যোগ দেন।
অর্চি হক ও আব্দুল্লাহ আল গালিব, ঢাকা
রক্তাক্ত জুলাই অভ্যুত্থানের পর পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন রূপে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন মানুষ। প্রত্যাশা ছিল, নোবেলজয়ী ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মধ্যস্থতায় রাজনৈতিক বিভেদ ঘুচিয়ে সংস্কার সম্পন্ন হবে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসবে দেশে। কিন্তু জনপ্রত্যাশা পূরণের পথে না হেঁটে নানা বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে বিবাদে জড়াচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটে দলগুলোর মধ্যে মতভেদ যেভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে, তাতে জনমনে বিরক্তি-হতাশা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।
নাগরিকদের অনেকেই মনে করছেন, রাজনৈতিক দলগুলো বক্তব্য-বিবৃতি ও কর্মসূচি দিয়ে যেভাবে অনড় অবস্থান জানান দিচ্ছে, তাতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, দলগুলোকে জনগণের কাছে ফিরে গিয়ে আস্থার জায়গা পুনর্গঠন করার এখনই উত্তম সময়। যেভাবেই হোক, দেশ ও জাতির স্বার্থে সমঝোতার ভিত্তিতে সংকটের অবসান ঘটাতে হবে।
নূরে আজম নামের একজন চাকরিজীবী বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় কখন স্বাভাবিক হবে, তা অনেকাংশে নির্বাচনের ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু একেক দল একেক মত নিয়ে এখন অনড় অবস্থানে রয়েছে। এতে নির্বাচন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছে। জুলাই সনদে স্বাক্ষরের পরও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এমন মতানৈক্য সাধারণ মানুষকে দ্বিধার মধ্যে ফেলেছে, অনেকেই এতে বিরক্ত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মাহদিয়াব হোসেন দিহান বলেন, ‘অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ছাত্র-জনতা যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন নিয়ে এখন সংশয় বিরাজ করছে—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল সুশাসন, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, রাজনৈতিক বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা এবং নিরাপত্তা সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা সময় অতিক্রম করছি।’
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে রাজধানীসহ সারা দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা বেড়েছে অনেক গুণ। কিন্তু সে তৎপরতার কেন্দ্রে জনগণের স্বার্থ কতটা আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দলগুলো নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে যে যার মতো সভা-সমাবেশ ও মিছিল-মিটিং করছে; কিন্তু কোনো পক্ষই এখনো দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপরেখা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেনি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পরে এসে প্রত্যাশার বিপরীতে বাস্তবতা মিলিয়ে মানুষ অনেকটাই দিশেহারা।
জুলাই জাতীয় সনদ প্রণয়ন-প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই নানা বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ চলে আসছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সনদ চূড়ান্ত হয়েছে, তাতে স্বাক্ষরও করেছে সংলাপে অংশ নেওয়া বেশির ভাগ দল। কিন্তু এখন নতুন গন্ডগোল বেধেছে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ও গণভোট নিয়ে। জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সমমনা দলগুলো নভেম্বরেই জুলাই সনদের ওপর গণভোট চায়। দ্রুত সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারির দাবিও করেছে দলগুলো। গতকাল শুক্রবারও খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় এক সমাবেশে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নভেম্বরে গণভোট দিয়েই ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে।
তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গণভোট নভেম্বরেই হতে হবে এমন দাবি না করলেও তারাও চায় জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট হোক। দলটির বড় চাওয়া প্রধান উপদেষ্টার আদেশেই জুলাই সনদের বাস্তবায়ন। অন্যদিকে বিএনপি বলেছে, আদেশ জারির এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। আর জাতীয় নির্বাচনের দিনই গণভোটের পক্ষে দলটি। এ ছাড়া সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের দেওয়া কিছু সুপারিশ নিয়েও তীব্র আপত্তি জানিয়েছে দলটি। পরিস্থিতি এমন জায়গায় চলে গেছে, গতকাল এক অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দেশ ও জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।
তবে সরকারসংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, উপদেষ্টা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের পক্ষে। তবে কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়ন আদেশ দেবে সরকার।
গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতানৈক্যের বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এটি মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করছে। কারণ, এ ধরনের মতানৈক্যের ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হবে কি না, এমন আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ আশা করছেন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। কিন্তু এ ধরনের মতানৈক্য থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন কীভাবে সম্ভব, সে প্রশ্ন উঠছে মানুষের মনে। এটি রাজনৈতিক সংকটের আলামত।
এমন পরিস্থিতি উত্তরণের উপায় কী, জানতে চাইলে এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, দলগুলোকে ঐক্যের জায়গায় পৌঁছাতে হবে। না হয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একধরনের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। দেশের স্বার্থে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।
বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের (বিইআই) সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন, ‘জুলাই-উত্তর সময়ে বাংলাদেশ একটা রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখানে খানিকটা টেনশন হতে পারে। তবে এই টেনশনের মধ্যেও আমি মনে করি, একটা বিষয়ে সবাই একমত আছে—সেটা হলো একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হতে হবে, সবাই যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে রকম একটা নির্বাচন। আরও একটা জায়গায় সহমত আছে, তা হলো জুলাই সনদ। দ্বিমত যেটা দেখা যাচ্ছে, সেটি সনদ বাস্তবায়নের পথ নিয়ে। আমার ধারণা, এখনো আলাপ-আলোচনার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো বসে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা পদ্ধতি নিয়ে যদি একমত হতে পারে, তাহলে এই সাময়িক যে উত্তেজনা, বিভাজন থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে আমি মনে করি।’
জুলাই সনদ নিয়ে যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য ঐকমত্য কমিশনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মানবাধিকারকর্মী ও নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভিন হক। তিনি বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন। আমরা দেখলাম, ঐকমত্য কমিশন গঠন হলো; কিন্তু সেখানেও বিভেদ। পাঁচটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আমলেই নেওয়া হলো না। যার নেতৃত্বে এই কমিশনটা চলছে, তার সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কমিশনে নারীদের একেবারেই উপেক্ষিত রাখা হয়েছে।’
বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনই উত্তরণের পথ বলে জানান শিরীন হক। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সব ব্যাপারে ঐকমত্য হবে, তা আশা করা উচিত না। দলগুলোর নিজ নিজ আদর্শ আছে, মতাদর্শ আছে, দাবি-দাওয়া আছে, সেখানে তো পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু মানুষ একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চায় এবং শিগগিরই চায়। তাই সরকারের উচিত, নির্বাচনটা কীভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে হতে পারে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অক্টোবরে দেশে অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধারের ঘটনা এবং কারা হেফাজতে মৃত্যু সেপ্টেম্বরের চেয়ে বেশ খানিকটা বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছিল ৫২টি। অক্টোবরে উদ্ধার হয়েছে ৬৬টি। অক্টোবরে কারা হেফাজতে ১৩ জন বন্দীর মৃত্যু হয়। গত মাসে এর সংখ্যা ছিল ৮। এ মাসে ছয়জন কয়েদি ও সাতজন হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
তবে অক্টোবরে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয় সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ‘ক্রসফায়ারের’ ঘটনা কমেছে।
আজ শুক্রবার মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) অক্টোবর মাসের প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।
নারী ও শিশু নির্যাতন, রাজনৈতিক সহিংসতা, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড এবং কারা হেফাজতে মৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি এখনো ‘উদ্বেগজনক ও অস্থির’ জানিয়ে এমএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক সহিংসতার ৩৮টি ঘটনায় হতাহত হয়েছিল ২৯৬ জন। অক্টোবরে রাজনৈতিক সহিংসতার ৪৯টি ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ৫৪৯ জন।
প্রতিবেদনে বলা হয়, নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী সরকার কার্যকর কিছু পদক্ষেপ নিলেও আইনটি এখন পর্যন্ত বাতিল হয়নি; বরং এই আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। ফলে এ আইনে করা মামলার সংখ্যা বাড়ছে। গ্রেপ্তারের সংখ্যাও বাড়ছে।
এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে ৩৬৮টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা গত মাসের চেয়ে ৭টি বেশি। এ মাসে ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনা ৭২টি, দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনা ১৪টি এবং ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগের ঘটনা ৭। এর মধ্যে ৫ জন প্রতিবন্ধী কিশোরী ও নারী ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন দফা দাবি আদায়ে ফের আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা। আগামী ৮ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে যাচ্ছেন তাঁরা।
ফের আন্দোলন শুরুর কারণ সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, ‘শিক্ষকনেতারা ১৬ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গেলে বলা হয়েছিল, তাদের দাবি পে কমিশনে আছে। পরে পে কমিশনের সভায় গেলে জানিয়ে দিয়েছে, এটি তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এ জন্য আমরা আবার কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
তিনি বলেন, ‘আগামী ৮ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমাদের অবস্থান কর্মসূচি শুরু হবে।’
সহকারী শিক্ষকদের দাবির মধ্যে রয়েছে দশম গ্রেডে বেতন প্রদান, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন ও শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা।
এ তিন দাবি আদায়ে গত ৩০ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করেন শিক্ষকেরা। সমাবেশে সারা দেশের শিক্ষকেরা অংশ নেন। পরে ১৬ অক্টোবর আমরণ অনশন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হলে সরকারের আশ্বাসে তা স্থগিত করা হয়।
