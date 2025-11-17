Ajker Patrika
কড়া নিরাপত্তায় ঢাকা ট্রাইব্যুনাল এলাকা, সর্বোচ্চ দণ্ডের দাবি ভুক্তভোগীর পরিবার–স্বজনদের

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে আজ সোমবার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আজ এই রায় ঘোষণা করবেন। রায়কে কেন্দ্র করে ট্রাইব্যুনাল ও রাজধানীতে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একই দিনে, শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেছেন জুলাই শহীদদের পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধারা।

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৯
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাঁজোয়া যান মোতায়েন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্ক অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে গণ–পদযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় আহত জুলাইযোদ্ধাদের অনেকেই ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন মামলার রায় শুনতে। ছবি: আজকের পত্রিকা
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী মামলার রায়কে কেন্দ্র করে সতর্ক অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। চলছে ব্যাপক তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আসামীদের ফাঁসির দাবিতে জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যদের কয়েকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
