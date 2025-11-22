বিপদ থেকে উত্তরণের কোনো উদ্যোগ নেই

বিশেষজ্ঞ মত
ইকবাল হাবিব
আজকের (শুক্রবার) ভূমিকম্প হঠাৎ করেই ঝুঁকি জানান দিয়েছে, বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে আমরা অনেক আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ। গত ৩৪ বছরই বলা হচ্ছে, একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প অত্যাসন্ন। কারণ বাংলাদেশের অবস্থান ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান ও বার্মা—এই তিন টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে। বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে টেকটোনিকে বড় ফল্ট আছে। সিলেটের ডাওকিতে যে ফল্ট আছে, সেটি সিলেট হয়ে পার্বত চট্টগ্রামের দিকে চলে গেছে। ভূমিকম্প প্রতিনিয়ত আমাদের তা জানান দিচ্ছিল। তবে এবারই বেশ জোরেশোরে আমরা ভূমিকম্প অনুভব করলাম। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা সেই বিপদ থেকে উত্তরণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিনি।
আমরা প্রথম পরিকল্পিত নগরায়ণের নকশা তৈরি করতে পেরেছি ২০১০ সালে। এটি তৈরির সময় সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ঢাকা শহর ঝুঁকিতে আছে। এই যে এত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সেই ভবনগুলোর ৯৪ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে অবৈধ ও অনুমোদনহীন। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এই সমীক্ষার পরও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত ডকুমেন্টে সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল, একটি নীতিমালা তৈরি করে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকটা ভবনকে নিরাপদ করার উদ্যোগ যেন নেওয়া হয়। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন হয়নি।
একটি নীতিমালার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি ভবন পরীক্ষা করে সেগুলো নিরাপদ করার একটি সরকারি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় সেটি বাস্তবায়ন করছে না। সেই নীতিমালা পেশাজীবী সংগঠনগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে পরিশ্রম করে স্বপ্রণোদিতভাবে বানিয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকার রাজনৈতিক কারণে এটি বাস্তবায়নে বিমুখ।
আমরা সারা দেশে অনুমোদনপূর্ণ ভবন বানানোর জন্য যে বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটি (বিবিআরএ), বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড—এসব আজ পর্যন্ত তৈরি করতে পারিনি। এক্ষুনি নবায়নযোগ্য সার্টিফিকেশনের প্রবর্তন করে প্রত্যেকটি ভবনের সুরক্ষা নিশ্চিতের উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থাৎ পরিষ্কার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ভবন পরীক্ষা করে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করার নীতিমালার বাস্তবায়ন করা হোক।
ইকবাল হাবিব, নগর পরিকল্পনাবিদ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সংযোগের ওপর বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। আজ শনিবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের ঢাকা সফর ঘিরে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
অনুষ্ঠানে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে সই ও সমঝোতা স্মারক বিনিময় প্রত্যক্ষ করেন।
প্রথম সমঝোতা স্মারকটি স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও সহযোগিতা বিষয়ে। এটি সই করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান এবং ভুটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।
দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকটি আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা বাণিজ্য-সংক্রান্ত। বাংলাদেশের পক্ষে এতে সই করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান।
এর আগে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ড্রুকএয়ারের একটি বিশেষ ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তোবগে। প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। ভিআইপি লাউঞ্জে দুই নেতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে তোবগে শুক্রবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেন এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে খোঁজ নেন।
বিমানবন্দরের অভ্যর্থনার পর তোবগেকে স্যালুট ও গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।
বিকেলে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।
সন্ধ্যায় ভুটানিজ প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে।
দুই দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী বিনিময়, প্রযুক্তি সহযোগিতা ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বাণিজ্য ভবিষ্যৎ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বাসস, ঢাকা
বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৫’-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি এই বক্তব্য দেন। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভাঙন, পুনর্গঠন’।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘পুনর্গঠনের এই সময়ে অনেক রাষ্ট্র পক্ষ বেছে নিতে আগ্রহী হয়, কিন্তু বাংলাদেশের উচিত প্রথমে সঠিক পথ বেছে নেওয়া।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশ নেবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।’
তিনি মন্তব্য করেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে অংশ নেব, প্রয়োজন হলে স্পষ্টভাবে বলব এবং সব সময় জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার দিকে নজর রেখে কার্যকর অংশীদারত্ব গড়ে তুলব।’ ক্ষমতার পরিবর্তনশীল কাঠামোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশের অংশীদারত্বে দৃশ্যমান ফল আসতে হবে।’
তৌহিদ হোসেন বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘বঙ্গোপসাগর এখন কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। এই অঞ্চলে বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভূমিকা রাখতে চায়, নিছক একটি করিডর হয়ে নয়।’
তিনি ইউক্রেন, গাজা, সুদান ও মিয়ানমারের অস্থিরতার উদাহরণ টেনে বলেন, ‘বর্তমানের সংকট মোকাবিলায় বিদ্যমান কাঠামো ব্যর্থ হয়েছে। তাই বহুপক্ষীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী হতে হবে, যাতে বাস্তব ফলাফল পাওয়া যায়।’ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবিক দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রসঙ্গে গুরুতর সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘ভুয়া তথ্য, ডিপফেক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-নির্ভর প্রভাব কূটনীতি ও শাসনব্যবস্থাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ তথ্যক্ষেত্রকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। একই সঙ্গে এমন নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ে তুলতে চায়, যা নিরাপত্তা ও অধিকার দুটোই রক্ষা করবে।’
অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা, নিষেধাজ্ঞা ও ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল বাংলাদেশকে বহুমুখী হতে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বাধ্য করছে।’ বঙ্গোপসাগরের বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারস্পরিক সুযোগ ও স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে যোগাযোগ ও অংশীদারত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।
পাশাপাশি, জলবায়ুজনিত ঝুঁকির মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশকে তিনি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং উপকূলীয় দেশগুলোকে সহযোগিতামূলক কাঠামো গড়ে তোলা, প্রযুক্তি ভাগাভাগি করা এবং জলবায়ু সহনশীল নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লেখক ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, জনগণের চাহিদা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের স্বার্থে একটি জাতীয় নার্স কমিশন গঠন করা জরুরি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই চেতনা থেকেই স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে এই কমিশন প্রয়োজন। জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং স্বাস্থ্যসেবার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর পথ হলো জাতীয় নার্স কমিশন প্রতিষ্ঠা। ফলে জাতীয় নার্স কমিশন হতেই হবে।
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আজ শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) ও বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) আয়োজিত মহাসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।
ডাক্তারদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, হাসপাতালগুলোতে যেভাবে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান করানো হয় এবং অতিরিক্ত খরচ চাপানো হয়—এটা বন্ধ করার ক্ষেত্রে নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
সেবার বিষয়ে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেই সেবা আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই জনগণ ভোগান্তিতে পড়ছে।’
নার্সদের উদ্দেশে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নার্সরাই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে পারেন। তাই তাঁদের আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ জনগণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চালাতে হবে।’
তিনি বলেন, যদি নার্সদের এই ন্যায্য দাবি শোনা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, নার্সদের এই আন্দোলন শুধু পেশাগত আন্দোলন নয়—এটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা একটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, আর সেই লক্ষ্যেই স্বাধীন নার্সিং কমিশন গঠনের দাবি করছি।’
বাসস, ঢাকা
দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ শনিবার সকালে ঢাকায় পৌঁছানোর পরপরই সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।
সকাল ৮টা ১৫ মিনিটের দিকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী দ্রুক এয়ারের একটি ফ্লাইট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (এইচএসআইএ) অবতরণ করে। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁকে স্বাগত জানান।
বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে সরাসরি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।
এ সময় তিন বাহিনীর (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) একটি চৌকস দল কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সালাম জানানো হয় এবং বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা বীর প্রতীক ফারুক ই আজম, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম।
শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সেখানে রাখা দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গণে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ একটি বকুলের চারা রোপণ করেন।
দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সূচি
দিনের পরবর্তী সময়ে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন। বিকেলে তিনি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করবেন।
এরপর বেলা ৩টায় তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তোবগের একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করা এবং বাণিজ্য, যোগাযোগ ও জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সফরের শেষ ভাগে আজ সন্ধ্যায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্মানে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে অংশ নেবেন।
