শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষকেরা, বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া ভাতার দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ সোমবার সকাল থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের ব্যানারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা।

জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আমাদের কাছে তথ্য এসেছে ৯০ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্মবিরতি পালন করছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পালন করছে না। তবে এমপিওভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়েছে।’

শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ২০ শতাংশ, ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন যতক্ষণ জারি না হবে, ততক্ষণ অবস্থান কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছে তিনি।

আন্দোলনকারীদের ওপর ‘পুলিশি হামলার’ প্রতিবাদে আজ সোমবার থেকে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘লাগাতার কর্মবিরতি’ পালনের সিদ্ধান্ত নিলেও কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পালন হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও হচ্ছে না।

তবে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। সকালে রাজধানীর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাসাবো শাখার শিক্ষক মেজবাহুল ইসলাম বলেন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস চলছে। এখানে শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন না।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজেও ক্লাস চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকেরা। তবে রাজধানীর ধানমন্ডির মেহেরুন্নিসা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রভাষক আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বাইরেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি পালন করতে দেখা যাচ্ছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার টি আলী কলেজের প্রভাষক শান্ত আলী বলেন, ‘আমাদের কলেজে কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে। উপজেলার বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস আছে। তবে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্লাস চালাচ্ছে।’

এদিকে রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে নিয়ে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অবস্থানের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে শহীদ মিনারে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আজ দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজসহ সাত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একত্রিত হন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
এর আগে গতকাল রোববার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া ভাতা, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের চিকিৎসাভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা এবং এমপিওভুক্ত কর্মচারীদের উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষক-কর্মচারীরা।

দুপুর দেড়টায় তাঁরা পুলিশের অনুরোধে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে সরে গিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি অংশ প্রেসক্লাবের সামনেই অবস্থান ধরে রাখেন।

দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে পুলিশ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক থেকে শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলে যেতে বলে। কিন্তু শিক্ষকদের একটা অংশ তা মানতে রাজি হয়নি। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ভুয়া ভুয়া বলতে থাকে। একপর্যায়ে পুলিশ পরপর বেশ কিছু সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান দিয়ে পানি ছুড়ে ও লাঠিচার্জ করে প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক থেকে শিক্ষকদের সরিয়ে দেয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষকদের ওপর ‘পুলিশি হামলার’ প্রতিবাদে আজ সোমবার থেকে সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি ঘোষণা করা হয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫০০ টাকা বাড়িয়েছে সরকার। তবে গত ৫ অক্টোবর এই ঘোষণা প্রকাশ্যে এলে শিক্ষকেরা তা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক দেন।

এরপর গত ৬ অক্টোবর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা অন্তত দুই হাজার বা তিন হাজার টাকা করার প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন পান। তারা মূল বেতনের সঙ্গে মাসে ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। আর ১ হাজার টাকা বাড়িভাড়া ভাতা পেতেন, যা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা আগে বছরে ২৫ শতাংশ হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতা পেলেও গত মে মাসে বাড়ানোর পর তারা ও এমপিওভুক্ত কর্মচারীরা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ হারে উৎসব ভাতা পাচ্ছেন।

এদিকে রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে নিয়ে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অবস্থানের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে শহীদ মিনারে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজসহ সাত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একত্রিত হন।

