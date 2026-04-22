বিলম্বের কারণে নুসরাতের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করল না ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নুসরাত তাবাসসুম। ফাইল ছবি

সংরক্ষিত নারী আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী মনিরা শারমিনের মনোনয়নপত্র স্থগিতের পর দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়নি।

আজ বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে জামায়াত জোট ও স্বতন্ত্র জোট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই করেন রিটার্নিং অফিসার।

দুপুরে মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে রিটার্নিং অফিসার ইসির যুগ্ম সচিব মঈন উদ্দীন খান বলেন, ‘আমরা ১৩টি বাছাই করেছি, এর মধ্যে ১২টি বৈধ ঘোষণা করা হলো। একজনের মনোনয়নপত্র নিয়ে সিদ্ধান্ত অপেক্ষমাণ (পেন্ডিং)। আগামীকাল দুপুর ১২টার মধ্যে ডকুমেন্ট দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে।’

এদিকে, নির্ধারিত সময়ের পরে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় নির্বাচন কমিশন নুসরাত তাবাসসুমের আবেদনটি গ্রহণ করেনি বলে নিশ্চিত করেছেন এই রিটার্নিং কর্মকর্তা।

গতকাল এনসিপি সূত্র জানায়, নুসরাত তাবাসসুম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ইসি থেকে রিসিভ কপিও দেওয়া হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, ১৯ মিনিট বিলম্বে গ্রহণ করা হলো।

জামায়াতইসিমনোনয়ননারীনির্বাচনএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
