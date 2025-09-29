নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর পুরান ঢাকায় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
র্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা আশা করছি, এবারের পূজা সুন্দর ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হবে। র্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়ন সারা দেশে পূজা উদ্যাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ে নিরাপত্তা দিচ্ছে। পূজামণ্ডপে টহল দল মোতায়েন রয়েছে, পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সদস্য ও সাইবার টিম অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে, যাতে কেউ গুজব ছড়িয়ে উৎসবের পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে। যদি কোনো তথ্য আসে, যাচাইয়ের সুযোগ দিতে হবে। মিথ্যা হলে গুজবকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর সত্য হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পূজার প্রথম দিন থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও সব ক্ষেত্রেই দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান শহিদুর রহমান।
পূজা আয়োজকদের উদ্দেশে অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, দিনরাত ২৪ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবক রাখুন, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখুন। বিশেষ করে, নারী ও শিশুরা যেন নিরাপদে পূজামণ্ডপে আসতে পারে, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও দুর্গাপূজা দেশজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন র্যাব মহাপরিচালক।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে এই উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপিত হয়, সে জন্য র্যাবসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্মিলিতভাবে কাজ করছে বলে জানায় র্যাব।
র্যাব সদর দপ্তর জানায়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। র্যাব ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল জোরদার করেছে, যা চলবে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত। র্যাব ডগ স্কোয়াড সার্বক্ষণিকভাবে পূজামণ্ডপ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রয়োজনীয় স্যুইপিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। এ ছাড়া র্যাবের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ও র্যাব স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো টিম যেকোনো নাশকতা বা হামলা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে।
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর পুরান ঢাকায় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
র্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা আশা করছি, এবারের পূজা সুন্দর ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হবে। র্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়ন সারা দেশে পূজা উদ্যাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ে নিরাপত্তা দিচ্ছে। পূজামণ্ডপে টহল দল মোতায়েন রয়েছে, পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সদস্য ও সাইবার টিম অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে, যাতে কেউ গুজব ছড়িয়ে উৎসবের পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে। যদি কোনো তথ্য আসে, যাচাইয়ের সুযোগ দিতে হবে। মিথ্যা হলে গুজবকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর সত্য হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পূজার প্রথম দিন থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও সব ক্ষেত্রেই দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান শহিদুর রহমান।
পূজা আয়োজকদের উদ্দেশে অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, দিনরাত ২৪ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবক রাখুন, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখুন। বিশেষ করে, নারী ও শিশুরা যেন নিরাপদে পূজামণ্ডপে আসতে পারে, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও দুর্গাপূজা দেশজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন র্যাব মহাপরিচালক।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে এই উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপিত হয়, সে জন্য র্যাবসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্মিলিতভাবে কাজ করছে বলে জানায় র্যাব।
র্যাব সদর দপ্তর জানায়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। র্যাব ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল জোরদার করেছে, যা চলবে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত। র্যাব ডগ স্কোয়াড সার্বক্ষণিকভাবে পূজামণ্ডপ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রয়োজনীয় স্যুইপিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। এ ছাড়া র্যাবের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ও র্যাব স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো টিম যেকোনো নাশকতা বা হামলা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে।
খাগড়াছড়ি জেলায় সহিংস ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু, বেশ কয়েকজনের আহত হওয়া এবং সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।৫ ঘণ্টা আগে
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের একান্ত সচিব (পিএস) তৌফিকা করিমের ১১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েস এই নির্দেশ দেন।৫ ঘণ্টা আগে
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিকদার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান জয়নুল হক সিকদারের তিন ছেলে-মেয়ের থাইল্যান্ডে মালিকানাধীন সাত কোম্পানির স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
ট্রেনে যাত্রী হয়রানি ও প্রতারণা এড়াতে নির্ধারিত অ্যাপ ব্যবহার করে টিকিট কেনার পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা রেজাউল করিম সিদ্দিকী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৬ ঘণ্টা আগে