Ajker Patrika
> জাতীয়

নির্বিঘ্নে পূজা উদ্‌যাপনে শঙ্কা ও উদ্বেগ বাড়ছে: হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বিঘ্নে পূজা উদ্‌যাপনে শঙ্কা ও উদ্বেগ বাড়ছে: হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি জানিয়েছে, চলতি বছর ২ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২১ দিনে সারা দেশে কমপক্ষে ৯টি পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে হামলাসহ প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ অবস্থায় নির্বিঘ্নে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনে ক্রমান্বয়ে আশঙ্কা ও উদ্বেগ বাড়ছে।

আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী এই মানবাধিকার সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটি এক সংবাদ বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথের সই করা বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রধান উপদেষ্টা, সেনাবাহিনীর প্রধান, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চতম পর্যায় থেকে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপনের ব্যাপারে পূজার্থীদের যতই আশ্বস্ত করা হোক না কেন, পূজার প্রাক্কালে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তারা কোনোভাবেই আশান্বিত হতে পারছে না। বরং আশঙ্কা ও উদ্বেগ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।’

বিবৃতিতে বলেছে, ২ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ৯টি পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা তুলে ধরা হয়। ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, গত ২১ দিনে গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরের হামিন্দপুরে, পঞ্চগড় সদর উপজেলায়, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নে, নেত্রকোনার সদর উপজেলার কান্দুলিয়ায়, গাজীপুর নগরের কাশিমপুরে, জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায়, মুন্সিগঞ্জ সিরাজদিখানের রাজারনগর ইউনিয়নে, ঝিনাইদহের শৈলকুপার ফুলহরি গ্রামে, সাতক্ষীরার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নে পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে হামলাসহ প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ কিছু জেলায় পূজাকেন্দ্রিক সংঘটিত গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

ঐক্য পরিষদ বলছে, ১০ সেপ্টেম্বর পঞ্চগড় সদর উপজেলার আয়মা ঝলই মহারানী বাঁধ এলাকার কালীমন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। সকালে স্থানীয় ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান, এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর পুলিশ একজনকে আটক করে জানায়, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয়রা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিযোগ, প্রতিবারই অপরাধীদের আড়াল করতে একই কৌশল ব্যবহার করা হয়। আসন্ন দুর্গাপূজা ঘিরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

ঐক্য পরিষদ মনে করে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় পূজামণ্ডপে হামলার এসব ঘটনায় পূজার্থী জনমনে ভয়ভীতি ও শঙ্কা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে এবং সামনের পূজা চলাকালীন দিনগুলোতে অধিকতর সহিংস ঘটনার আশঙ্কা করছে। ঐক্য পরিষদ পূজার প্রাক্কালে বিদ্যমান পরিস্থিতি সরকার ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উৎসব চলাকালীন সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

বিষয়:

হিন্দু মহাজোটহিন্দু সম্প্রদায়দুর্গাপূজাবিবৃতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

পাঁচ দিন পর উদ্ধার বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন, হাসপাতালে ভর্তি

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

জাতিসংঘে ইসরায়েলকে তুলোধুনো করলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, মাথায় চুমু দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ আর কখনো স্বৈরশাসনের পথে ফিরবে না: ড. ইউনূস

বাংলাদেশ আর কখনো স্বৈরশাসনের পথে ফিরবে না: ড. ইউনূস

৫ মাসে ৯ কৃষকের আত্মহত্যা ‘রাষ্ট্রীয় অবহেলার সরাসরি ফলাফল’: এনসিপি

৫ মাসে ৯ কৃষকের আত্মহত্যা ‘রাষ্ট্রীয় অবহেলার সরাসরি ফলাফল’: এনসিপি

জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

নির্বিঘ্নে পূজা উদ্‌যাপনে শঙ্কা ও উদ্বেগ বাড়ছে: হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

নির্বিঘ্নে পূজা উদ্‌যাপনে শঙ্কা ও উদ্বেগ বাড়ছে: হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ