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প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা তবারক আলীর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা তবারক আলীর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক
মো. তবারক আলী। ছবি: সংগৃহীত

বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের ৩৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা মো. তবারক আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারের অ্যানিমেল ব্রিডিং শাখার সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার মো. তবারক আলী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আল মানার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শোকবার্তায় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বলেন, মো. তবারক আলী ছিলেন একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও মেধাবী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মরহুমের অকাল মৃত্যু প্রাণিসম্পদ খাতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তবারক আলীর মৃত্যুতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তাকে হারাল। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্ব সহকর্মীদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে, এক কন্যাসন্তানসহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বিষয়:

প্রাণিসম্পদসচিবকৃষিমন্ত্রীমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়মৃত্যুডেঙ্গুবিসিএসশোক
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