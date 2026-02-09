Ajker Patrika
জাতীয়

ভোট নিয়ে অপতথ্যের বন্যা ভারত থেকে

এএফপি, ঢাকা
ভোট নিয়ে অপতথ্যের বন্যা ভারত থেকে

দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হতে যাচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। তবে এই ভোট নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের প্রভাবিত করতে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে ব্যাপকভাবে অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে।

২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। সরকার পতনের পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যান। সেখানে রয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে স্পর্শকাতর বিভিন্ন ছবি তৈরি করা হচ্ছে এবং অনলাইনে জনমত প্রভাবিত করার জন্য এসব ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত।

এমন অপতথ্য ছড়ানো বন্ধে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্কের সাহায্য চেয়ে বলেছেন, নির্বাচনকে ঘিরে অপতথ্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে যেমন অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, তেমনি বিদেশি গণমাধ্যম ব্যবহার করেও ছড়ানো হচ্ছে অপতথ্য।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, যেসব অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, এর কেন্দ্রে রয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতন। এসব অপতথ্য ছড়িয়ে দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব পোস্টের সঙ্গে ‘হিন্দু জেনোসাইডের’ মতো হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবে পুলিশ বলছে ভিন্ন কথা। তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৬৪৫টি ঘটনা তাদের নজরে এসেছে। তবে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ছিল ১২ শতাংশ। বাকিগুলোর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক উসকানি নেই।

বাংলাদেশে অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিন্তন প্রতিষ্ঠান ‘সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব অর্গানাইজ হেট’। তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, এক্সে (সাবেক টুইটার) ১ লাখ ৭০ হাজার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অপতথ্য ছড়িয়ে ৭ লাখ পোস্ট করা হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এসব পোস্ট করা হয়। এসব পোস্টে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশে ‘হিন্দু গণহত্যা’ চলছে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান রাকিব নায়েক বলেন, ‘ভারত থেকে সংঘবদ্ধভাবে মিথ্যা বা অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, এটা আমরা শনাক্ত করেছি। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সহিংসতা হচ্ছে, এমন মিথ্যা দাবি করা হচ্ছে এসব পোস্টে।’

কোন কোন দেশ থেকে এমন অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে রাকিব বলেন, ৯০ শতাংশ অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে ভারত থেকে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অবস্থানরত হিন্দুত্ববাদীদের হাত ধরে আসছে বাকি ১০ শতাংশ অপতথ্য।

অপতথ্যের এমন বেশ কিছু পোস্ট ভেরিফাই করেছে এএফপি। এর একটি ভিডিও দেখা যাচ্ছে, এক নারী তাঁর হাত হারিয়েছেন। ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি। ওই নারী বলছেন, বিএনপিকে ভোট দেবেন না।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক হিন্দু নারী অভিযোগ করছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের বলা হয়েছে, জামায়াতে ইসলামীকে ভোট না দিলে তাঁদের ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ শেখ হাসিনার প্রশংসা করছেন।

ইউটিউব, ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রামে এমন এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে। এর কয়েক শ ভিডিও পর্যবেক্ষণ করেছে এএফপি। তাদের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, অধিকাংশ ভিডিওতে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, এগুলো এআই দিয়ে তৈরি।

এসব নিয়ে কথা হয় ঢাকাভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ডিজিটালি রাইটের’ প্রধান মিরাজ আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমরা লক্ষ করছি, অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে মিথ্যা তথ্য এখন বেশি ছড়ানো হচ্ছে। বিনা মূল্যে এআই টুলস ব্যবহার করা যায়। এতে করে স্পর্শকাতর বিষয়ে ভুয়া ছবি তৈরিও সহজ হয়েছে।’

এ নিয়ে এএফপির সঙ্গে কথা বলেছেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলী। তাঁর মতে, এআই দিয়ে তৈরি এসব ছবি বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের জন্য একটি ঝুঁকির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কারণ, এই দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের বড় অংশের তথ্য ক্রসচেক করার বিষয়ে সচেতনতা নেই। ফলে এমন ভুয়া ভিডিও বা ছবি দিয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা সহজ হচ্ছে।

বিষয়:

ভারতনির্বাচনছাপা সংস্করণভোটভোটারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল নিতে বাধা নেই: ইসি সানাউল্লাহ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

বাংলাদেশেই বিশ্বের প্রথম নির্বাচন, যেখানে ফলাফল নির্ধারণ করবে জেন-জি

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফরিদপুরে ডিবি পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি

ফরিদপুরে ডিবি পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি

জন্মহার বাড়াতে ভিয়েতনাম-শ্রীলঙ্কা থেকে তরুণী ‘আমদানি’র বিতর্কিত প্রস্তাব দক্ষিণ কোরিয়ায়

জন্মহার বাড়াতে ভিয়েতনাম-শ্রীলঙ্কা থেকে তরুণী ‘আমদানি’র বিতর্কিত প্রস্তাব দক্ষিণ কোরিয়ায়

শাস্তি নয়, উল্টো আইসিসির কাছ থেকে টাকা পাবে বাংলাদেশ

শাস্তি নয়, উল্টো আইসিসির কাছ থেকে টাকা পাবে বাংলাদেশ

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

সম্পর্কিত

জয় বাংলা ব্রিগেড: হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বিষয়ে আরও শুনানি ২ মার্চ

জয় বাংলা ব্রিগেড: হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বিষয়ে আরও শুনানি ২ মার্চ

ভোট নিয়ে অপতথ্যের বন্যা ভারত থেকে

ভোট নিয়ে অপতথ্যের বন্যা ভারত থেকে

ডিএনএ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি পুরোনো হওয়ায় কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

ডিএনএ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি পুরোনো হওয়ায় কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

সরকারের তেমন ব্যর্থতা নেই, লক্ষ্যমাত্রার ৯০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে: প্রেস সচিব

সরকারের তেমন ব্যর্থতা নেই, লক্ষ্যমাত্রার ৯০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে: প্রেস সচিব