জাতীয় নার্স কমিশন হতেই হবে: ফরহাদ মজহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শনিবার বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) ও বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) আয়োজিত মহাসমাবেশে বক্তব্য দেন ফরহাদ মজহার। ছবি: আজকের পত্রিকা
লেখক ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, জনগণের চাহিদা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের স্বার্থে একটি জাতীয় নার্স কমিশন গঠন করা জরুরি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই চেতনা থেকেই স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে এই কমিশন প্রয়োজন। জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং স্বাস্থ্যসেবার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর পথ হলো জাতীয় নার্স কমিশন প্রতিষ্ঠা। ফলে জাতীয় নার্স কমিশন হতেই হবে।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আজ শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) ও বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) আয়োজিত মহাসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।

ডাক্তারদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, হাসপাতালগুলোতে যেভাবে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান করানো হয় এবং অতিরিক্ত খরচ চাপানো হয়—এটা বন্ধ করার ক্ষেত্রে নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সেবার বিষয়ে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেই সেবা আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই জনগণ ভোগান্তিতে পড়ছে।’

নার্সদের উদ্দেশে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নার্সরাই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে পারেন। তাই তাঁদের আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ জনগণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চালাতে হবে।’

তিনি বলেন, যদি নার্সদের এই ন্যায্য দাবি শোনা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, নার্সদের এই আন্দোলন শুধু পেশাগত আন্দোলন নয়—এটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন।

ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা একটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, আর সেই লক্ষ্যেই স্বাধীন নার্সিং কমিশন গঠনের দাবি করছি।’

