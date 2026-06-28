বিএনপির নির্যাতিত নেতা-কর্মীদের নামে বাজেটে বরাদ্দ দাবি

জুলাই যোদ্ধাদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখার প্রশংসা করে বিগত ১৭ বছরে নির্যাতিত বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের জন্যও বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়েছেন ফরিদপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, গ্রামগঞ্জে বিএনপির হাজার হাজার গরিব নেতা-কর্মী দীর্ঘদিন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন; তাঁদের কথাও বাজেটে থাকা উচিত।
আজ রোববার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় এসব কথা বলেন শামা ওবায়েদ ইসলাম।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধাদের জন্য বাজেট রাখা হয়েছে। কিন্তু ১৭ বছরে আমাদের তৃণমূলে হাজার হাজার নেতা-কর্মী, গ্রামের গরিব নেতা-কর্মীরা যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য বাজেটে অ্যালোকেশন রাখা প্রয়োজন।’
তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে যাঁরা মামলা, হামলা, জেল-জুলুম ও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও রাষ্ট্রের বিবেচনায় আনতে হবে। যাঁরা দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে রাজপথে ছিলেন, তাঁদের ত্যাগও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি রাখে।’
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