Ajker Patrika
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জাতীয়

সংসদ অধিবেশনের শেষ দিকে জামায়াতের ওয়াকআউট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদ অধিবেশনের শেষ দিকে জামায়াতের ওয়াকআউট
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের আজ রোববারের চলমান অধিবেশনের শেষ সময়ে ওয়াকআউট করেছে বিরোধী দল। আজ বাজেট আলোচনায় শেষ বক্তা ছিলেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য নাজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, বিরোধী দলকে সময় কম দেওয়া, সরকারি দলকে বেশি সময় দেওয়া, বিলের কপি আগে না দেওয়া, পয়েন্ট অব অর্ডার না দেওয়ায় তাঁরা সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছে।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের পর সম্পূরক কার্যসূচি হিসেবে দুটি বিল উত্থাপন করা হয়। বিল দুটি হলো—‘বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন ও পাবলিক এক্সামিনেশন (অফেনস্) (সংশোধন) বিল।

আগে নোটিশ না দিয়ে বিল দুটি আনায় বিল উত্থাপনে আপত্তি জানায় বিরোধী দল। তবে ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল সময় মার্জনা করেছেন বলে জানান। পরে বিল দুটি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়।

বিল উত্থাপনের পর জামায়াতে ইসলামীর শাহজাহান চৌধুরী পয়েন্ট অব অর্ডারে ফ্লোর চান। ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল জানান, তাঁকে এ মুহূর্তে পয়েন্ট অব অর্ডার নেওয়া সম্ভব না। এখন ৩০০ বিধিতে একটা বিবৃতি আছে। তিনি মির্জা ফখরুলকে বিবৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান।

তখন মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আপনাদের জন্য সুখবর আছে।’ ডেপুটি স্পিকর বলেন, ‘বিবৃতিটা হোক, তারপর। আপনারা এত অধৈর্য হয়ে যান!’

এ সময় বিরোধী দলের সদস্যদের বলতে শোনা যায়, ‘ওয়াক আউট করলাম।’ এটা বলে তাঁরা সংসদ কক্ষ থেকে বের হয়ে যান।

পরে মির্জা ফখরুল জানান, আগামীকাল বিবৃতি দেবেন। এরপর ডেপুটি স্পিকার বৈঠক মুলতবি করেন।

বিষয়:

জাতীয় সংসদবিরোধী দলজামায়াতে ইসলামী
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