আহত চবি শিক্ষার্থীদের দেখতে মধ্যরাতে চমেকে ধর্ম উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চমেকে আহত চবি শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলছেন ধর্ম উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। গতকাল সোমবার রাত ১১টায় আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে চমেক হাসপাতালে যান তিনি।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবুবকর সিদ্দীক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা আহত চবি শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও এ সংঘর্ষের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের বিচারের আওতায় আনার বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করেন তিনি।

এছাড়া, তিনি আহতদের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা দিতে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের নির্দেশনা দেন।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এখানে এমন সংঘর্ষের ঘটনা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীদের নতুন কোনো চক্রান্ত বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়া হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনুরোধ জানান তিনি।

এ সময় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ডা. কাজী সাইফুল ইসলাম আজিম, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিন্যান্স) ডা. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাঈদ আহসান খালিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুদিনের সরকারি সফরে বর্তমানে চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন ধর্ম উপদেষ্টা।

বিষয়:

শিক্ষার্থীচিকিৎসাচমেকচবিউপদেষ্টা
