ডিএমপির তিন থানায় নতুন ওসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ২১: ১১
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তিনটি থানায় নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ডিএমপি ভারপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদনে জারি করা এক অফিস আদেশে তাঁদের বদলি করা হয়।

আদেশে বলা হয়, ডিএমপির গুলশান বিভাগের বনানী থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মুনসুরকে উত্তর-পশ্চিম থানার ওসি, ডিএমপির লাইনওআর পুলিশ পরিদর্শক মো. ফরিদুল ইসলামকে গুলশান বিভাগের বনানী থানার ওসি ও ডিএমপির লাইনওআর পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলামকে গুলশান বিভাগের ভাটারা থানার ওসি করা হয়েছে।

এ ছাড়া ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উত্তর-পশ্চিম থানার ওসি কাজী মো. রফিক আহমেদকে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগে (ডিবি) বদলি করা হয়েছে।

ডিএমপি সূত্র জানায়, নিয়মিত প্রশাসনিক রদবদলের অংশ হিসেবেই এ পদায়ন করা হয়েছে। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্রুত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগকমিশনারপুলিশডিএমপিবদলিঢাকা মহানগরওসি
