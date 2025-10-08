Ajker Patrika
আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় সাক্ষ্য দিলেন কনস্টেবল রাশেদুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় সাক্ষ্য দিলেন কনস্টেবল রাশেদুল

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় পাঁচ মরদেহ ও জীবিত একজনকে পোড়ানোর ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন পুলিশ কনস্টেবল রাশেদুল ইসলাম। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ জবানবন্দি দেন তিনি।

রাশেদুল ইসলাম জানান, তিনি গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানায় কর্মরত ছিলেন। তবে ওই দিন তাঁর ডিউটি ছিল না। তিনি থানায় চতুর্থ তলায় অবস্থান করছিলেন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তিনি লোকজনের হইচই শুনে নিচে নেমে আসেন। নিচে এসে থানার মেইন গেটের বাম দিকে একটি ভ্যানের ওপর লাশের স্তূপ দেখতে পান। তৎকালীন ওসি সায়েদের নির্দেশে তিনি নীল রঙের একটি ব্যানার দিয়ে লাশ ঢেকে দেন।

রাশেদুল আরও জানান, ওই সময় ওসি সায়েদের সঙ্গে ছিলেন ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান, ওসি (অপারেশন) নির্মল কুমার দাস, এএসআই বিশ্বজিৎ, কনস্টেবল মুকুল চোকদার ও ডিবি ইন্সপেক্টর আরাফাত। তিনি পাশের একটি ভবন থেকে পাঞ্জাবি ও টুপি নিয়ে বন্ধুর বাসায় চলে যান। পরে জানতে পারেন, লাশগুলো পুলিশ ভ্যানে তুলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সর্বশেষ সাক্ষী তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীরের জেরা অব্যাহত রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ। তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করেন পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। এ মামলার অপর আসামি পুলিশের সাবেক প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন এরই মধ্যে রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন।

জেরায় আইনজীবী আমির হোসেন সাক্ষীর উদ্দেশে বলেন, ‘আন্দোলন চলাকালে সিরাজগঞ্জ, আশুলিয়া ও যাত্রাবাড়ীতে পুলিশ হত্যার ঘটনা ঘটেছে, আপনি এ বিষয়ে তদন্ত করেছেন?’ জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, ‘এসব বিষয়ে আমার সিডিতে কোনো তথ্য নেই। এটা আমার তদন্তের বিষয় নয়।’

এ সময় প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম আপত্তি জানিয়ে বলেন, আইসিটি রুল অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তার দাখিল করা লিখিত প্রতিবেদনের বাইরে প্রশ্ন করা যাবে না। তবে এই প্রশ্ন ট্রাইব্যুনাল আমলে না নিয়ে আইনজীবীকে বলেন, ‘পুলিশ যে বিভিন্ন জায়গায় মারা গেছে, মামলা হয়েছে? মামলা করেন। মামলা হোক। আপনি আর্গুমেন্টে (যুক্তি-তর্ক) বলবেন, শুধু ছাত্রদের মারা হয়নি, ছাত্ররাও মেরেছে।’

আইনজীবী তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেন, জুলাই আন্দোলনের বিষয়টি দীর্ঘদিনের অবৈধ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের অংশ। জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন—এটি সত্য নয়।

পুলিশমামলামরদেহমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
