মঞ্চের সামনে অবস্থান

‘যাদের রক্তের ওপর জুলাই অভ্যুত্থান, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘জুলাই যোদ্ধাদের’ একাংশ এখনো সনদ স্বাক্ষর মঞ্চের বাইরে অবস্থান করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘জুলাই যোদ্ধাদের’ একাংশ এখনো সনদ স্বাক্ষর মঞ্চের বাইরে অবস্থান করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘জুলাই শহীদ পরিবার ও আহত যোদ্ধা’ ব্যানারে সংসদের ব্যানারে জুলাই আন্দোলনের একটি অংশ অবস্থান নিয়েছে। তাঁরা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে এ অবস্থান নেন।

এর আগে আজ শুক্রবার সকালে তাঁরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। গতকাল রাত থেকেই তাঁদের একটি অংশ সংসদ ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন।

জাতীয় ঐক্য মত্য কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলে একটি সমাধানে যাওয়ার কথা বললেও একটি পর্যায়ে তাঁরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেট টপকে ভেতরে প্রবেশ করলে একপর্যায়ে গেট খুলে দেওয়া হয়।

ভেতরে প্রবেশের পর তাঁরা মঞ্চের সামনে অতিথিদের চেয়ারে বসে স্লোগান দিতে থাকেন। বেলা ১টার দিকেও তাঁদের একটি অংশকে সংসদ ভবনের গেটের সামনে ভিড় করতে দেখা গেছে। তাঁরা ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

তাঁদের দাবি, জুলাই আন্দোলনে তাঁদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও ন্যায্য দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন নামে এক জুলাই যোদ্ধা বলেন, ‘এ জুলাই সনদ মানি না। এই সনদে জুলাই যোদ্ধাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। আমরা আন্দোলন করতে গিয়ে পা হারিয়েছি, হাত হারিয়েছি, চোখ হারিয়েছি। অথচ আমাদের কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। আমাদের অনেকে হাসপাতালে এখনো চিকিৎসা নিচ্ছে। তাই আমাদের দাবি, অবিলম্বে জুলাই সনদের সংশোধন চাচ্ছি। আমাদের আইনি সুরক্ষা চাচ্ছি।’

যাদের রক্তের ওপর জুলাই অভ্যুত্থান, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁদের।

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান 'জুলাই যোদ্ধাদের'

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে অবস্থান নিয়ে জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দিয়ে ইমরান মিয়া বলেন, ‘আমাদের আইনি ভিত্তি দিতে হবে। আমাদের অন্তর্ভুক্ত না করে কীভাবে এই সনদে (জুলাই সনদ) স্বাক্ষর করবে তারা। আমাদের আগেও শান্তি ছিল না, এখনো নাই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।’

