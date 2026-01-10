বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অধ্যাদেশ অনুমোদন, বিভাগ বেড়ে ৯টি

Ajker Patrika
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫ অনুমোদন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (০৮ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাদেশটি অনুমোদিত হয়।

এই অধ্যাদেশ অনুমোদনের ফলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভাগের সংখ্যা ৬টি থেকে বেড়ে ৯টিতে দাঁড়াল। বিভাগগুলো হলো—ক) প্রশাসন ও অর্থ; খ) থিয়েটার; গ) চলচ্চিত্র; ঘ) আলোকচিত্র; ঙ) নৃত্য ও পারফর্মিং আর্টস; চ) গবেষণা, প্রকাশনা ও নিউ মিডিয়া; ছ) সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং, উৎসব ও প্রযোজনা; জ) সংগীত ও ঝ) চারুকলা বিভাগ।

এ ছাড়া একাডেমির পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে, যেখানে শিল্পের সব ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশের ফলে গঠিত কমিটিতে (ক) সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী যিনি পরিষদের সভাপতি হবেন; (খ) সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব যিনি পরিষদের সহসভাপতি হবেন; (গ) অর্থ বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব বা তাদের কর্তৃক মনোনীত স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ থেকে একজন করে প্রতিনিধি; (অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার হইবেন) (ঘ) সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখার যুগ্ম সচিব; (ঙ) বাংলা একাডেমি এবং জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, পদাধিকার বলে; (চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত (১) থিয়েটার (২) চলচ্চিত্র (৩) আলোকচিত্র (৪) নৃত্য ও পারফর্মিং আর্টস (৫) গবেষণা, প্রকাশনা ও নিউ মিডিয়া (৬) সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং, উৎসব ও প্রযোজনা (৭) সংগীত ও (৮) চারুকলাসহ মোট ৮টি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে থেকে একজন আটজন; তবে কোনো প্রশাসনিক বিভাগ হতে (যেমন ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ) একের অধিক ব্যক্তি মনোনীত হতে পারবেন না। (ছ) ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী থেকে একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনোনীত হবেন; (জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকার একজন সম্পাদক; (ঝ) একাডেমির মহাপরিচালক, যিনি পরিষদের সদস্যসচিব হবেন।

পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে একজন মনোনীত সদস্য যেকোনো সময় সভাপতিকে উদ্দেশ করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন। তবে আরও শর্ত থাকে যে সরকার যেকোনো সময় কোনো মনোনীত সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারবে।

শিল্পকলা একাডেমি অধ্যাদেশ (সংশোধন), ২০২৫-এর আলোকে বিভাগের পুনর্গঠন এবং চলচ্চিত্র, আলোকচিত্রের মতো নতুন নতুন বিভাগ একাডেমির কাজের ক্ষেত্রকে আরও সংগঠিত ও গতিশীল করবে। পাশাপাশি, শিল্পকলা একাডেমি পর্ষদের গঠন সম্পর্কিত নতুন অধ্যাদেশের ফলে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও বেশি জনবান্ধন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে।

