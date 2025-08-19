শেখ হাসিনার সাবেক সামরিক সচিব মিয়াজীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মিয়াজী, তাঁর স্ত্রী নাজমা বেগম, মেয়ে সামিহা শবনম ও রাইয়া শবনম মিয়াজীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের উপপরিচালক রেজাউল করিম তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, অভিযোগসংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহউদ্দিন মিয়াজীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির মাধ্যমে ভূমিহীন ও সাধারণ মানুষের জমি দখল করে যশোর জেলার চাঁচরা ইউনিয়নে প্রায় ৪০০ বিঘা জমিতে পার্ক নির্মাণ ও দেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত বিঘা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তিনি নিজ নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত বিপুল সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।
অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, অভিযোগসংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহউদ্দিন মিয়াজী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মিয়াজী, তাঁর স্ত্রী নাজমা বেগম, মেয়ে সামিহা শবনম ও রাইয়া শবনম মিয়াজীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের উপপরিচালক রেজাউল করিম তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, অভিযোগসংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহউদ্দিন মিয়াজীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির মাধ্যমে ভূমিহীন ও সাধারণ মানুষের জমি দখল করে যশোর জেলার চাঁচরা ইউনিয়নে প্রায় ৪০০ বিঘা জমিতে পার্ক নির্মাণ ও দেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত বিঘা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তিনি নিজ নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত বিপুল সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।
অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, অভিযোগসংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহউদ্দিন মিয়াজী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন।
বাংলাদেশের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্যসম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র জরিপ করবে সরকার। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সহযোগিতায় নরওয়ের সামুদ্রিক গবেষণা জাহাজ আর ভি ড ফ্রিডজোফ নানসেন এই জরিপ করবে। ২১ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই জরিপ কার্যক্রম চলবে।১ ঘণ্টা আগে
প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তাঁরা পারস্পারিক কুশল বিনিময় করেন এবং বিচার বিভাগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে ক্রোয়েশিয়ার অনারারি কনসাল নিযুক্ত হলেন কাজী শাহ মুজাক্কের আহাম্মেদুল হক। গত ২৯ মে ২০২৫ তারিখে ক্রোয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোরান মিলানোভিচ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব প্রদান করেন।২ ঘণ্টা আগে
গত জুলাই মাসে দেশে ৪৪৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮৫৬ জন। নিহতের মধ্যে ৭২ জন নারী এবং শিশু ৫৩। এ সময়ের মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা হয়েছে ১৩১টি, যাতে মারা গেছেন ১০৯ জন। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ২৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে