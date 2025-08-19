Ajker Patrika
শেখ হাসিনার সাবেক সামরিক সচিব মিয়াজীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মিয়াজী। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মিয়াজী। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মিয়াজী, তাঁর স্ত্রী নাজমা বেগম, মেয়ে সামিহা শবনম ও রাইয়া শবনম মিয়াজীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।

দুদকের উপপরিচালক রেজাউল করিম তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, অভিযোগসংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহউদ্দিন মিয়াজীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির মাধ্যমে ভূমিহীন ও সাধারণ মানুষের জমি দখল করে যশোর জেলার চাঁচরা ইউনিয়নে প্রায় ৪০০ বিঘা জমিতে পার্ক নির্মাণ ও দেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত বিঘা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তিনি নিজ নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত বিপুল সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, অভিযোগসংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহউদ্দিন মিয়াজী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন।

ঝিনাইদহের সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মিয়াজী আটকঝিনাইদহের সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মিয়াজী আটক

