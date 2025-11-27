Ajker Patrika
ইমেজ বিক্রির চেষ্টায় গুরুত্ব হারিয়েছিল রোহিঙ্গা সংকট: শফিকুল আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে রোহিঙ্গা সংকট গুরুত্ব হারিয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘যে রোহিঙ্গা সংকট একসময় ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার আমলে গুরুত্ব হারিয়েছিল, তা এখন আবার সামনে আনা হয়েছে।’

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি। ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আলোচ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন প্রেস সচিব।

প্রেস সচিব বলেন, “সমাধানের বদলে শেখ হাসিনা নিজেকে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ হিসেবে উপস্থাপনে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। এতে বাস্তব কাজ হয়নি। বরং ইমেজ বিক্রির চেষ্টায় আসল সংকট আন্তর্জাতিক মহলের নজর থেকে সরে গেছে।”

শফিকুল আলম আরও বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সরাসরি বৈশ্বিক যোগাযোগের মাধ্যমে রোহিঙ্গা ইস্যুকে আবারও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার হিসেবে স্থাপন করেছে।’

এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম জানান, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার ফেরত পাঠানোর বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ঈদের সময় সম্ভাবনার কথা বললেও এসব কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সময় লাগে। তিনি বলেন, ‘আজই ফল পাবেন না। তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, আর আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে।’

প্রেস সচিব আরও জানান, সম্প্রতি বাউল সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা বাউলদের ওপর হামলা করেছে তাদের দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশও এ বিষয়ে দ্রুতগতিতে কাজ করছে।

দেশজুড়ে ভবন নিরাপত্তা ও তদারকি দুর্বলতার প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, ‘যেভাবে অননুমোদিত স্থাপনা ধরা পড়ছে, তাতে বোঝা যায় কতটা দুর্বল ছিল তদারকি ব্যবস্থা। চিফ অ্যাডভাইজার বারবার বলেছেন, অনুমোদন ছাড়া দেশের কোথাও কোনো বাড়ি বা ভবন নির্মাণ করা যাবে না।’

সব সিটি করপোরেশনেই অনুমোদন প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুন শক্তিশালী করতে সরকার কাজ করছে বলে জানান প্রেস সচিব।

বাউলদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

সম্প্রতি বাউল সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, যারা বাউলদের ওপর হামলা করেছে তাদের দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশও এ বিষয়ে দ্রুতগতিতে কাজ করছে।

আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা এমন নির্দেশনা দেন বলে বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের জানান প্রেস সচিব। এ সময় বৈঠকে আরও যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তুলে ধরেন তিনি।

রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘যে রোহিঙ্গা সংকট একসময় ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার আমলে গুরুত্ব হারিয়েছিল, তা এখন আবার সামনে আনা হয়েছে।’

সমাধানের বদলে শেখ হাসিনা নিজেকে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ হিসেবে উপস্থাপনে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘এতে বাস্তব কাজ হয়নি। বরং ইমেজ বিক্রির চেষ্টায় আসল সংকট আন্তর্জাতিক মহলের নজর থেকে সরে গেছে।’

প্রেস সচিব আরও বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সরাসরি বৈশ্বিক যোগাযোগের মাধ্যমে রোহিঙ্গা ইস্যুকে আবারও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার হিসেবে স্থাপন করেছে।’

এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম জানান, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার ফেরত পাঠানোর বিষয়ে চিফ অ্যাডভাইজার ঈদের সময় সম্ভাবনার কথা বললেও এসব কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সময় লাগে। তিনি বলেন, ‘আজই ফল পাবেন না। তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, আর আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে।’

দেশজুড়ে ভবন নিরাপত্তা ও তদারকি দুর্বলতার প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, ‘যেভাবে অননুমোদিত স্থাপনা ধরা পড়ছে, তাতে বোঝা যায় কতটা দুর্বল ছিল তদারকি ব্যবস্থা। চিফ অ্যাডভাইজার বারবার বলেছেন, অনুমোদন ছাড়া দেশের কোথাও কোনো বাড়ি বা ভবন নির্মাণ করা যাবে না।’

সব সিটি করপোরেশনেই অনুমোদন প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুন শক্তিশালী করতে সরকার কাজ করছে বলে জানান প্রেস সচিব।

শেখ হাসিনার সম্পদের প্রতি লোভ ছিল–আদালতের পর্যবেক্ষণ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫১
শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি
শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৎপরতা স্পষ্ট করে দেয়, সম্পদের প্রতি তাঁর লোভ ছিল।

শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের প্লট বরাদ্দ নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার তিন মামলার রায় ঘোষণার সময় আদালত পর্যবেক্ষণে এ কথা বলেন।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন আজ পৃথক পৃথকভাবে তিন মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে প্রত্যেক মামলায় শেখ হাসিনাকে মাত বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এই তিন মামলায় তাঁকে ২১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রত্যেক মামলায় এক লাখ টাকা করে মোট তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁকে আরও ছয় মাস করে মোট দেড় বছর কারাভোগের সাজা দেওয়া হয়।

রায় ঘোষণার সময় আদালত বলেন, শেখ হাসিনা পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে নিয়মানুযায়ী প্লট বরাদ্দের কোনো আবেদন করেননি। কিন্তু প্লট বুঝে নিতে ঠিকই আবেদন করেছিলেন। রাজউকের বিধি অনুযায়ী, প্লট বরাদ্দ নিতে হলে অবশ্যই আবেদন করতে হয়। আবেদন না করলেও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউকের প্লট বরাদ্দবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা শেখ হাসিনাকে প্লট দেওয়ার অনুমোদন দেন।

আদালত আরও বলেন, ঢাকায় বাড়ি থাকলেও প্লট বরাদ্দের জন্য বাধ্যতামূলক যে হলফনামা দাখিল করতে হয়, সেই হলফনামায় আসামিরা কিছু উল্লেখ করেননি। এমনকি হলফনামা নোটারি পাবলিক অথবা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে করার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। আইন না মেনে হলফনামা সম্পন্ন করা হয়। অন্যদিকে প্লট বরাদ্দের পরপরই তিনি প্লট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রাজউকে আবেদন করেন। ওই আবেদনের সঙ্গেও আরেকটি হলফনামা দাখিল করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। সে ক্ষেত্রেও আইনের বিধিবিধান না মেনেই হলফনামা দাখিল করা হয়। আবার নিজের নামে প্লট বরাদ্দ নিয়ে ছেলেমেয়েদের এবং তাঁর বোন শেখ রেহানা ও তাঁর সন্তানদের নামে প্লট বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। এতে বোঝা যায়, শেখ হাসিনার সম্পদের প্রতি লোভ ছিল।

রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, শেখ হাসিনার স্বামীর নামে ১৯৭৩ সালে প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। তা গোপন করে শুধু তাঁর নামে রাজধানীর কোথাও প্লট নেই মর্মে হলফনামা দাখিল করেন তিনি। শেখ হাসিনা সাধারণ কোনো নাগরিক নন। তাঁর লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, ল মিনিস্টার, অ্যাটর্নি জেনারেল ছিল। কিন্তু তিনি কারও পরামর্শ না নিয়ে, আইন না মেনে কাজ করেছেন; যা অপরাধ হিসেবে গণ্য।

বিচারক বলেন, ‘আমাদের প্রতিটি সেক্টরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। দুর্নীতিবাজদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। শেখ হাসিনা প্লট বরাদ্দ না নিলে ওই প্লট অন্য একজন আবেদনকারী পেতেন। ফলে শেখ হাসিনা প্রতারণা করেছেন। এ রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’

আদালত রায়ে বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলকভাবে সরকারি সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাই ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় তাঁদের শাস্তি দেওয়া হলো। এই ধারায় শাস্তি দেওয়ায় প্রতারণার অভিযোগের দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় শাস্তি দেওয়া হলো না। তবে প্লট বরাদ্দ নিয়ে পারিতোষিক নেওয়ার অভিযোগ এবং অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় দণ্ডবিধির অন্যান্য ধারা থেকে সব আসামিকে খালাস দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, এই তিন মামলায় দণ্ডবিধির ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ (ক), ৪০৯ ধারায় অপরাধের অভিযোগ ছিল। দুটি পৃথক মামলার একটিতে সজীব ওয়াজেদ জয়কে ও অন্যটিতে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় শেখ হাসিনাকে অপরাধে সহায়তা করার জন্য। দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় এই সহায়তার অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে বলে তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়।

আদালত রায়ে আরও বলেন, শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্লট বরাদ্দ দেওয়ার সব ব্যবস্থা করেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব আসামি মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন নিজে ও অপরকে শাস্তি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি নথি বিনষ্ট করেছেন অথবা গায়েব করেছেন মর্মে দুদকের তদন্তে উঠে এসেছে। প্লট বরাদ্দ-সংশ্লিষ্ট রাজউক কর্মকর্তারা বেআইনিভাবে নিজেরা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্লট বরাদ্দের সব ব্যবস্থা করেন। এ কারণে তাঁদের শাস্তি দেওয়া হলো।

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৫
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট ২০ সেকেন্ডে স্বল্প মাত্রার এ কম্পন অনুভূত হয়।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৬। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর ঘোড়াশালে।

এর আগে ২১ নভেম্বর (শুক্রবার) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে নরসিংদীর মাধবদীতে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকা। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারান ১০ জন এবং আহত হন ছয় শতাধিক। এর ৩১ ঘণ্টার মধ্যে আরও তিনবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

তিন মামলায় হাসিনা-জয়-পুতুলসহ সাজা হলো যাঁদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৩
শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। ফাইল ছবি
শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট দুর্নীতির তিন মামলায় সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথকভাবে এ রায় ঘোষণা করেন।

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং তাঁদের সন্তানদের নামে পূর্বাচলে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগে ছয় মামলার মধ্যে তিন মামলার রায় ঘোষণা করা হলো আজ। এই তিন মামলা হচ্ছে শেখ হাসিনার নিজের নামে প্লট বরাদ্দ নেওয়া, জয়ের নামে প্লট বরাদ্দ নেওয়া এবং ও পুতুলের নামে প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলা।

এই তিন মামলায় মোট ২১ আসামিকে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেক আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে। তিন মামলাতেই খালাস পেয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার।

তিন মামলার প্রত্যেকটিতে শেখ হাসিনাকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এক মামলায় তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে পাঁচ বছর এবং আরেক মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এই মামলাগুলোতে আরও যাঁরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন—

শেখ হাসিনার নামে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদকে ছয় বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ৯ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদারকে এক বছর; রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞাকে পাঁচ বছর; রাজউকের সাবেক সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) শফিউল হক, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকারকে ছয় বছর;

সাবেক সদস্য (উন্নয়ন) মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরীকে (অব.) তিন বছর; সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩) নায়েব আলী শরীফকে এক বছর এবং সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জয়ের প্লট বরাদ্দে মামলা—

সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় শেখ হাসিনা ও জয় ছাড়া আরও ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এই মামলার রায়ে শরীফ আহমেদ, মো. শহীদউল্লাহ খন্দকার, কাজী ওয়াসি উদ্দিন ও মো. সালাহউদ্দিনকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদারকে এক বছর; রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞাকে পাঁচ বছর; সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে এক বছর; সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন) মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), তন্ময় দাস ও মো. নুরুল ইসলামকে তিন বছর; সাবেক সহকারী পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মাজহারুল ইসলাম এক বছর; সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) নায়েব আলী শরীফ এক বছর এবং পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মো. কামরুল ইসলামকে তিন বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পুতুলের প্লট বরাদ্দে মামলা—

এই মামলায় মামলায় শেখ হাসিনা ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ছাড়া আরও ১৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, শহীদ উল্লাহ খন্দকার ও কাজী ওয়াসি উদ্দিনকে ছয় বছর; আনিছুর রহমান মিয়াকে পাঁচ বছর; মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, মেজর শামসুদ্দিন, তন্ময় দাস, কবির আল আসাদ, শেখ শাহিনুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ নুরুল ইসলামকে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে পূরবী গোলদার, মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মো. হাফিজুর রহমান, সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩) মো. হাবিবুর রহমান সবুজকে এক বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অর্থদণ্ড

এই তিন মামলায় দণ্ডের পাশাপাশি শেখ হাসিনাকে এক লাখ টাকা করে তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ মাস করে ১৮ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পুতুল ও জয়কে এক লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

এছাড়াও তিন মামলায় অন্যান্য আসামিদের বিভিন্ন পরিমাণে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা দায়ের করে।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার করে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর সড়কের একটি ১০ কাঠার প্লট নিজ নামে এবং অন্য দুটি প্লট তাঁর ছেলে ও মেয়ের নামে বরাদ্দ নেন। ঢাকায় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা হলফনামা দাখিল করে এই প্লট বরাদ্দ নেন তাঁরা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও সরকারি কর্মচারী (পাবলিক সার্ভেন্ট) হিসেবে বহাল থেকে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে প্রকল্পের বরাদ্দবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বা রাজউক কর্মচারীদের প্রভাবিত করে নিজের ও ছেলে-মেয়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। বরাদ্দবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিমন্ত্রীও প্লট বরাদ্দে প্রভাব খাটান। অন্যদিকে রাজউক এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বরাদ্দবিষয়ক কর্মচারীরা নিজেরা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে প্লট বরাদ্দ দেন।

