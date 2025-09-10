পান্থকুঞ্জ ও হাতিরঝিলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কারওয়ান বাজারসংলগ্ন পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলের মধ্য দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। পরিবেশকর্মী আমিরুল রাজিব, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক গীতিআরা নাসরিনসহ ৯ জনের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
রিটকারীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া। তিনি বলেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের এফডিসি থেকে পলাশী পর্যন্ত নির্মাণকাজ কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এ প্রকল্প অন্য কোনো উপযুক্ত জায়গায় কেন সরানো হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। আর রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলে জনসাধারণের চলাচলে হস্তক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া বলেন, এ প্রকল্পের জন্য হাতিরঝিল ভরাট করে পিলার বসিয়ে জলাধারের পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য নষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়া পান্থকুঞ্জ পার্কের গাছ কাটায় পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন ও জনদুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকল্পটি।
রাজধানীর কারওয়ান বাজারসংলগ্ন পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলের মধ্য দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। পরিবেশকর্মী আমিরুল রাজিব, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক গীতিআরা নাসরিনসহ ৯ জনের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
রিটকারীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া। তিনি বলেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের এফডিসি থেকে পলাশী পর্যন্ত নির্মাণকাজ কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এ প্রকল্প অন্য কোনো উপযুক্ত জায়গায় কেন সরানো হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। আর রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলে জনসাধারণের চলাচলে হস্তক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া বলেন, এ প্রকল্পের জন্য হাতিরঝিল ভরাট করে পিলার বসিয়ে জলাধারের পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য নষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়া পান্থকুঞ্জ পার্কের গাছ কাটায় পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন ও জনদুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকল্পটি।
মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মামলায় সাক্ষ্য দেবেন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে
সভায় উপদেষ্টা জানান, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকেরা শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে বার্ডস গ্রুপ, টিএনজেড গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, ডার্ড গ্রুপ, নায়াগ্রা টেক্সটাইলস লিমিটেড, রোয়ার ফ্যাশন লিমিটেড, মাহমুদ জিন্স লিমিটেড, স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড ও গোল্ডস্টার গার্মেন্টস১ ঘণ্টা আগে
দুদকের মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর বেঙ্গল ও অ্যান্ড এম সার্ভিসেসের নামে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসির কারওয়ান বাজার শাখায় হিসাব খোলেন জন হক সিকদার। একই দিনে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি কার্যাদেশ বাস্তবায়নের কথা বলে ১৫০ কোটি টাকার বাই-মুরাবাহা ঋণের আবেদন করেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
৪৭ তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসন ক্যাডারের ১২০ জন কর্মকর্তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে সরকার।২ ঘণ্টা আগে