বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শারীরিক সম্পর্কে শুধু পুরুষের শাস্তি নিয়ে রুল

কোনো বলপ্রয়োগ ছাড়া বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ১৬ বছরের বেশি বয়সের নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল পুরুষের শাস্তির বিধান কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। এক সম্পূরক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেনের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।
এর আগে, বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক-সংক্রান্ত বিষয়ে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গত বছরের ৭ এপ্রিল মানবাধিকার সংগঠন ‘এইড ফর ম্যান ফাউন্ডেশনের’ সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম নাদিম এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. রাশিদুল হাসান রিট করেন। ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর ৯খ ধারায় উল্লেখিত বিয়ের প্রলোভনের মাধ্যমে যৌনকর্মের দণ্ড-সংক্রান্ত ধারা বাতিলে রুল জারি করেন।
রুল বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা হয়। ওই বিধানটি আইনেও সংযোজন করা হয়। পরে সম্পূরক আবেদন করা হয়। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান। তিনি জানান, এটা বৈষম্যমূলক। কারণ প্রতিশ্রুতি নারীও না রাখতে পারে, পুরুষও না রাখতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এটা অসাংবিধানিক।
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