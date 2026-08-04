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জাতীয়

সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভোটার ও এনআইডি নিবন্ধন সেবা চালু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভোটার ও এনআইডি নিবন্ধন সেবা চালু
সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রবাসীদের ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি নিবন্ধন সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইসি আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

সিঙ্গাপুরে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিবন্ধন সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। এর ফলে দেশেই না ফিরেও প্রবাসীরা ভোটার ও এনআইডি নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন।

আজ মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এ সেবার উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি তিনজন প্রবাসী বাংলাদেশির হাতে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি দুর্নীতি ও অসাধু দালালচক্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ধরনের অপতৎপরতা প্রতিরোধে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স তাঁর বক্তব্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন সেবাটি আরও সহজ, দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রদানের জন্য হাইকমিশন সব সময় সচেষ্ট থাকার আশ্বাস দেন।

বিষয়:

হাইকমিশনসিঙ্গাপুরপ্রবাসীএনআইডি
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