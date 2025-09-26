১০০ মিনি কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ করছে সরকার

আয়নাল হোসেন, ঢাকা
শাকসবজি ও ফল সংরক্ষণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব সৌর প্রযুক্তির সহায়তায় ১০০টি ‘ফারমার্স মিনি কোল্ডস্টোরেজ’ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। চলতি বছরে এগুলোর নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।
কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ৬ বিভাগের ২৪ জেলার ৪৮টি উপজেলায় এসব কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১২ কোটি টাকা। প্রায় ৮ লাখ টন সবজি ও ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এখানে। কৃষকের নিজস্ব জমিতে এসব কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ করা হবে।
ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার সাভার, ধামরাই; নরসিংদী জেলার শিরপুর, বেলাব; মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান ও লৌহজং; গাজীপুরের শ্রীপুর ও সদর; শরীয়তপুরের জাজিরা ও ভেদরগঞ্জ; মানিকগঞ্জের সিংগাইর ও সদর; খুলনা বিভাগের যশোর সদর ও মনিরামপুর; বাগেরহাটের চিতলমারী ও সদর; খুলনার ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা; ঝিনাইদহের ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু; রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ও পবা; বগুড়ার শিবগঞ্জ ও গাবতলী; পাবনার ইশ্বরদী ও সদর; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও সীতাকুণ্ড; কুমিল্লার সদর দক্ষিণ ও চান্দিনা; ফেনীর পরশুরাম ও দাগনভূঞা; নোয়াখালীর সুবর্ণচর ও সদর; রংপুরের পীরগাছা ও মিঠাপুকুর; নীলফামারীর নীলফামারী সদর ও সৈয়দপুর এবং ময়মনসিংহের গৌরীপুর ও ফুলবাড়িয়ায় এসব কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মিনি কোল্ডস্টোরেজগুলো কৃষকদের উৎপাদিত ফসল দীর্ঘ সময় নিরাপদে রাখার সুবিধা দেবে। ফলে মৌসুমে ফলন বেশি হওয়ার কারণে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচবে ফসল। এতে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়া সহজ হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর তাঁদের নির্ভরতা কমবে এবং বাজারে সারা বছর সবজি ও ফল সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সাশ্রয়ী কোল্ডস্টোরেজ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধির এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে অর্থায়ন করছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। ভবিষ্যতে এই উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারিত করে কৃষি খাতে টেকসই পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবল অ্যালাইড প্রোডাক্ট এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর বলেন, ক্ষুদ্র এই কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ ভালো উদ্যোগ। উৎপাদিত সবজি ও ফল যাতে রপ্তানি উপযোগী হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়, সেদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক তালহা জুবাইর মাসরুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ফারমার্স মিনি কোল্ডস্টোরেজ একটি পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ। এগুলো মূলত দুই ধরনের মডেলে স্থাপন করা হচ্ছে, কনটেইনারভিত্তিক ও কক্ষভিত্তিক। ছোট ছোট কৃষক গ্রুপ এগুলো পরিচালনা করবে। ফলে কৃষকেরা সরাসরি উপকৃত হবেন।
প্রকল্প পরিচালক জানান, সহজে ব্যবহারযোগ্য এই কোল্ডস্টোরেজগুলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। সরকার মনে করছে, এই উদ্যোগ দেশের কৃষি খাতকে আরও আধুনিক, লাভজনক ও টেকসই করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
