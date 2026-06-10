নারী ও শিশু সংক্রান্ত ডেথ রেফারেন্স শুনতে বেঞ্চ গঠন

নারী ও শিশু বিষয়ক মামলার ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল শুনানির জন্য পৃথক বেঞ্চ গঠন করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। আজ বুধবার প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী এই বেঞ্চ গঠন করে দেন।
আগামী রোববার থেকে বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে বিচারকাজ চলবে বলে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
এর আগে গত রোববার অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল পৃথক বেঞ্চ গঠনের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান।
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