শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাসস, ঢাকা
পলাতক দণ্ডিত আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতে ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে নয়াদিল্লির কাছে চিঠি পাঠাবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের অবস্থান সরকারিভাবে ভারতকে জানাব। চিঠিটি আজ রাতেই বা কাল সকালে, যেভাবেই হোক, পাঠানো হবে।’
তিনি জানান, ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন অথবা নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে এই চিঠি ভারত সরকারকে পাঠানো হবে।
এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, এর আগে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানানো হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ‘এখন পরিস্থিতি ভিন্ন ... বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন,’ বলেন তিনি।
তৌহিদ হোসেন জানান, বাংলাদেশের অনুরোধটি ভারত-বাংলাদেশের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনেই পাঠানো হবে।
বিদ্যমান চুক্তির অধীনে ভারত দণ্ডিতদের ফেরত পাঠাতে আইনগতভাবে বাধ্য কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি আইনগত ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল।
‘আমার বোঝাপড়া হলো- আদালত রায়ে দণ্ড ঘোষণার পর তাকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, এবং আমরা ভারতকে সরকারিভাবে তা অবহিত করব,’ বলেন উপদেষ্টা।
ভারত যদি শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন ঢাকা কী করবে?-এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘পরিস্থিতি দেখা দিলে আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’
এর আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, জুলাই হত্যাকাণ্ডে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর শেখ হাসিনা ও কামালকে দ্রুত প্রত্যর্পণের জন্য নয়াদিল্লির কাছে আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা। এই প্রত্যর্পণ ভারতের ‘চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনে দুই দণ্ডিতকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া অমিত্রসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচার অস্বীকারের সামিল।
বাসস, ঢাকা
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারত মহাসাগরীয় আঞ্চলের পাঁচ দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা মিলিত হচ্ছেন নয়াদিল্লিতে। এই সম্মেলনে যোগ দেবেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের আমন্ত্রণে তিনি ভারত সফরে যাচ্ছেন।
আগামী বুধবার থেকে শুক্রবার (১৯–২০ নভেম্বর) দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় সপ্তম ‘কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে’ নামে এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন খলিলুর রহমান। গতবছর অভুত্থানে বাংলাদেশে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। এমন সময়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার ভারত সফর আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
তাঁর ওপর পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পলাতক অবস্থায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। এর আগেই বাংলাদেশ ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে অনুরোধ জানিয়েছে। তবে মৃত্যুদণ্ড হওয়ায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনার এসেছে।
অভুত্থানের সামনের সারিতে থাকা নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এক মাসের মধ্যে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন। নিরাপত্তা উপদেষ্টা ‘শেখ হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন’ বলে তাঁর আশা।
নাহিদ বলেন, ‘আমরা জোর দাবি জানাব—এই রায় দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। অবিলম্বে দিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে। সেটার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে যথাযথ ভূমিকা ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা শুনতে পেয়েছি, অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভারত সফর করছেন। আমরা আশা করব, তিনি শেখ হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন।’
কিন্তু নাহিদের এই আশার ভিত্তি কতটা? জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের ভারত সফরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে, তা সরকারের কোনো বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এই সম্মেলনে কী কী আলোচনা হবে সে বিষয়ে এর আগে সরকার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে।
নয়াদিল্লির সম্মেলনে কী হবে
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯ থেকে ২০ নভেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় সপ্তম ‘কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ’ নামে আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দিতে খলিলুর রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও মরিশাসের সঙ্গে গত বছর বাংলাদেশ পঞ্চম সদস্য হিসেবে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে যোগ দেয়।
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় বলছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আঞ্চলিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন সংস্থার বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বিমসটেকের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে জোরালোভাবে কাজ করছেন।
এর আগে চীনের কুনমিংয়ে চীন-ভারত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক ফোরামে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর অংশগ্রহণ করেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘পারস্পরিকভাবে লাভজনক আঞ্চলিক সহযোগিতা লালনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে প্রচেষ্টা, নয়াদিল্লির কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে তার অংশগ্রহণ সেটিরই ধারাবাহিকতা।’
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে আবারও আবেদন আহ্বান করেছে আইন মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রণালয়টি।
বিজ্ঞপ্তিতে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার বর্তমান অবস্থা উল্লেখপূর্বক মামলার এজাহার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগপত্রের স্পষ্ট ফটোকপি সংযুক্ত করে আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটি অনুবিভাগের সলিসিটর বরাবর দাখিল করার জন্য রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি পুনরায় আহ্বান জানানো হয়েছে।
মন্ত্রণালয় বলছে, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে-পরে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও অন্যদের বিরুদ্ধে করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে সলিসিটর অনুবিভাগের মাধ্যমে দেশের সব পাবলিক প্রসিকিউটর ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরকে মামলার তালিকা পাঠাতে হবে।
মন্ত্রণালয় আরও বলছে, এ বিষয়ে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারসংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির সুপারিশে ইতিমধ্যে প্রায় ২০ হাজার মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে।
এর আগে, চলতি বছরের আগস্টে মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করা যাবে।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে মানুষের মধ্যে কোনো আতঙ্ক ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সাম্প্রাতিক যারা ককটেল ফাটাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
সচিবালয়ে আজ সোমবার আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখেছি, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। সামনে নির্বাচন আছে। এই রায়কে ঘিরে আপনারা কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন?’ জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘এখানে আমি তো কোনো আতঙ্ক দেখতে পেলাম না। আপনারা (সাংবাদিক) তো সারা দিন ঘুরেছেন। আমি কোনো আতঙ্কই দেখিনি। কিসের আতঙ্ক?’ তখন ওই সাংবাদিক বলেন, ‘আমি সড়কের কথা বলছি।’ উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ‘ওহ সড়কে! সড়কেও কোনো আতঙ্ক নেই। আমি সড়ক দিয়ে আসছি, আপনিও তো সড়ক দিয়ে আসছেন।’
ছোটখাটো দুই-একটা ঘটনা ঘটছে স্বীকার করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা তো আপনারাও জানেন, আমিও জানি। আমি গতকাল (রোববার) বরিশাল থেকে আসছি। মাদারীপুর জায়গাটা একটু বেশি ডিফিকাল্ট। মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ এই চারটা ডিস্ট্রিক্ট একটু...। তাদের নিয়েও গতকাল কথা হয়েছে। ওই জায়গায়ও বড় ধরনের কোনো কিছু নেই। অনেক সময় বড় করাত দিয়ে গাছ কেটে ফেলে দেয়। গাছ ফেলতে সময় লাগে না, সরাতে অনেক সময় লাগে। ছোটখাটো ককটেল ফাটাচ্ছে। এখন যারা ফাটাচ্ছে, তারা কিন্তু ধরা পড়ছে।’
শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে কি না—সেই প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘তার প্রত্যর্পণের জন্য তো অলরেডি লেখা হয়েছে এবং এটা তো কন্টিনিউয়াস। আমরা তো ডেফিনেটলি চাইব প্রত্যর্পণের জন্য। যদি দরকার পড়ে অবশ্যই চিঠি দেব।’
অস্ত্রধারীদের দেখামাত্র সিএমপি কমিশনারের গুলির নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দেখামাত্রই গুলি না। এখানে হলো কী, এটা সেলফ ডিফেন্সের জন্য। আপনারা হাতিয়ারের পারমিশন নেন না? ওটা শিকারের জন্য কিন্তু নেন না, নেন ডিফেন্সের জন্য।’
এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী বলেন, ‘এই অধিকারটা তো প্রত্যেক নাগরিকের। আপনাকে কেউ মারতে এলে কিংবা হত্যা করতে এলে আক্রমণকারীকে নিহত করার অধিকার আছে। এটা সব দেশে, সর্বত্র, সবকালের, এটা আমাদের দেশে তাৎক্ষণিকভাবে হয়েছে, তা তো না।’
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার হাতে পুলিশ ও সেনাসদস্যদের আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, ‘আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেই পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা আহত হয়েছেন এবং তাঁরা প্রতিহত করছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের একটু বলা দরকার—তোমরা এগুলো কোরো না, এসব করার দরকার নেই। স্কুল-কলেজ আছে, পড়াশোনা করো। আপনারা (গণমাধ্যম) বললে সুবিধা।’
চিফ প্রসিকিউটরকে ভারত থেকে হুমকি দেওয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যে উসকানিমূলক বক্তব্য দেয় ও মিথ্যা সংবাদ দেয়, এটার কিন্তু প্রতিকার সবচেয়ে বেশি আপনাদের (গণমাধ্যম) হাতে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে বন্দিবিনিময় চুক্তি অনুযায়ী ভারতের কাছে ফেরত চেয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার রায় ঘোষণার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আজকের রায়ে পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল জুলাই হত্যাকাণ্ডের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিদের দ্বিতীয় কোনো দেশ আশ্রয় দিলে তা হবে অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল।
এতে আরও বলা হয়, ‘আমরা ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন অবিলম্বে দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে এটি ভারতের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্বও বটে।’
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৩ সালে একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি সই হয়, যা ২০১৬ সালে সংশোধিত হয়। এ চুক্তি দুই দেশের মধ্যে পলাতক আসামিদের দ্রুত ও সহজে বিনিময়ের জন্য করা হয়েছে।
চুক্তি অনুযায়ী, ‘প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা’য় অভিযুক্ত আসামি ও বন্দীদের একে অপরের কাছে হস্তান্তর করবে ভারত ও বাংলাদেশ।
