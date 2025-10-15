Ajker Patrika
সন্ধ্যায় দলগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ০৯
ফাইল ছবি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে ‘অতি জরুরি’ বৈঠকে বসবে। সন্ধ্যা ৬টায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি ড. আলী রীয়াজের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এমব কথা বলা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, বৈঠকে অংশ নিতে প্রতিটি দলের দুজন প্রতিনিধির নাম বিকেল ৪টার মধ্যে কমিশনের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে পাওয়া প্রতিনিধিরাই শুধু বৈঠকে অংশ নেবেন।

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

