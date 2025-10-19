Ajker Patrika
টেলিগ্রামে পর্নোগ্রাফি: জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ আদালতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে পর্নোগ্রাফি-সংক্রান্ত গ্রুপ, অ্যাডমিন ও অর্থ লেনদেনকারী হিসেবে জড়িত প্রতারক চক্রকে শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রোববার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এই নির্দেশ দেন।

আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

‘টেলিগ্রামে হাজারো তরুণীর নগ্ন ভিডিও বিক্রি’ শিরোনামে গতকাল শনিবার একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে এই নির্দেশ দেন আদালত।

ওই নির্দেশে ডিবি পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগের উপপুলিশ কমিশনারকে একজন চৌকস ও দক্ষ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিচারক আদেশে তদন্তকালে উদ্‌ঘাটিত তথ্য ও ঘটনার আলোকে নিয়মিত মামলা দায়েরের এবং তদন্ত কর্মকর্তাকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতাকে তদন্তকালে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়ে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলেরও নির্দেশ দেন আদালত।

