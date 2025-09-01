Ajker Patrika
বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশারের শাহাদাতবার্ষিকী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪০
সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশার। ছবি: আইএসপিআর
সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশার। ছবি: আইএসপিআর

সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ খাদেমুল বাশার, বীর উত্তম ও স্কোয়াড্রন লিডার মফিজুল হকের ৪৯তম শাহাদাতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করেছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। আজ সোমবার দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিকেলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৬ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশার বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এবং স্বাধীনতার পর বিমানবাহিনী গঠনে অসামান্য অবদান জাতির কাছে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। ১৯৭৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হন। একই দুর্ঘটনায় স্কোয়াড্রন লিডার মফিজুল হকও শাহাদাতবরণ করেন।

শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে বিমানবাহিনীর সব ঘাঁটি ও ইউনিটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ সময় শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং দেশের শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। এ ছাড়া বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকারে শহীদদের কবরে ফাতিহা পাঠের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, বিমানসেনা ও অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীআইএসপিআরবিমানবাহিনী
