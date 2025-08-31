পলিথিন ব্যাগের বিষয়ে আর কোনো ছাড় নয়: পরিবেশ উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পলিথিন নিয়ে আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, ‘পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধের বিষয়ে এখন থেকে নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করা হবে। এ বিষয়ে আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এখন কারও কাছে আমরা পলিথিন পেলে জব্দ করে নিয়ে যাব। বাচ্চাদের নিরাপদ রাখতে আমরা এই কাজটা করব।’
আজ রোববার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ‘ঢাকা শহরের ভোক্তাদের মাঝে সাশ্রয়ীমূল্যে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ বাজারজাতকরণ’ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘পলিথিনের বহুল ব্যবহার মাটি, পানি ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ভয়াবহ হুমকি তৈরি করছে। বিপরীতে পাটের তৈরি ব্যাগ টেকসই, পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় টিসিবির ডিলার এবং বাজারের বণিক সমিতির মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে পাটের ব্যাগ বিক্রি করা হবে।’
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার আমরা যদি বন্ধ করি, আমাদের সন্তানেরা নিরাপদ থাকবে। আর আপনাদের জন্য প্রায় সবকটি সাইজের পাটের ব্যাগে আমরা ভর্তুকি দিয়ে দাম কমিয়েছি।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশ বদলাতে হলে মনস্তত্ত্ব বদলাতে হবে। আমরা সব প্লাস্টিক বন্ধের কথা বলছি না। যেই প্লাস্টিক আমরা একবার ব্যবহার করে ফেলে দেই, সেগুলোর কথা বলছি। বিশেষ করে পলিথিন শপিং ব্যাগের কথা।’
পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে পলিথিন শপিংব্যাগ নিষিদ্ধ করেছিল। ২০০২ থেকে আজকে ২০২৫ সালে আছি আমরা। পলিথিন শপিং ব্যাগের বাস্তবতা, নেতিবাচক দিক আপনারা সবাই জানেন। তারপরেও কেন এটা ব্যবহার করবেন?’
ব্যবসায়িদের উদ্দেশে রিজওয়ানা আরও বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই পলিথিন শপিং ব্যাগ বর্জন করতে হবে। এ কারণে আমরা পাটজাত দ্রব্য বানাচ্ছি। একইসঙ্গে আমাদের পাটকলগুলো কার্যাদেশ পেয়ে চালু হচ্ছে। আপনি মাছ-মাংস বলেন, সবই পাটের ব্যাগে দিতে পারবেন। যিনি কিনছেন, তিনি বাসায় গিয়ে ধুয়ে নেবেন। তাহলে একটা পাটের ব্যাগ ছয় মাস ব্যবহার করতে পারবেন, এক বছর ব্যবহার করতে পারবেন।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন বলেন, ‘প্লাস্টিকের দূষণ ও আগ্রাসন থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা লাগবে। এটাকে অ্যাফোর্ডেবল করতে হবে। এটার যে ব্যয়, সেটাকে সক্ষমতার ভেতরে রাখতে হলে পরিসর বাড়াতে হবে।’
সবাইকে পাটের ব্যাগ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বশির বলেন, ‘আমাদের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে আমরা পাটের ব্যাগ ব্যবহার করব। আমাদের পরিবেশ ভালো থাকলে আমাদের সন্তানেরা ভালো থাকবে।’
অনুষ্ঠানে বলা হয়, প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণকে পাটের ব্যাগ ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, মার্কেটিং, মান নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন খরচ কমানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বণিক সমিতি ও টিসিবি ডিলারদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি সভা, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম এবং গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।
ইতিমধ্যে টিসিবির নির্ধারিত ডিলারদের ভর্তুকি মূল্যে এসব ব্যাগ বিক্রির জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে নির্ধারিত দোকান থেকে ব্যাগ পাওয়া যাবে। ব্যাগের মান ও সাইজ অনুযায়ী ২০ টাকা, ২৫ টাকা, ৩০ টাকা, ৩৫ টাকা, ৭০ টাকা ও ৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন—পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জিনাত আরা এবং কারওয়ান বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা।
