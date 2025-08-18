Ajker Patrika
> জাতীয়

জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১৩
পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারী। ছবি: সংগৃহীত
পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

জঙ্গি নাটক সাজিয়ে গাজীপুরে সাতজনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারীসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ পরোয়ানা জারি করেন। সে সঙ্গে এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৫ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়েছে।

প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৬ সালে মাদ্রাসাপড়ুয়া বা ইসলামি মনোভাবের সাত কিশোর-তরুণকে বিভিন্ন স্থান থেকে গুম করা হয়। পরে গাজীপুরের জয়দেবপুরে একটি বাড়িতে তাঁদের রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর জঙ্গি অভিযোগ দিয়ে তাঁদের সাতজনকে হত্যা করা হয়।

তামিম বলেন, যাত্রাবাড়ীর একটি মাদ্রাসার ১৯ বছরের ছেলে নিহতের ঘটনায় তাঁর বাবা তদন্ত সংস্থায় অভিযোগ করেছিলেন। তদন্তে প্রাথমিকভাবে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ মেলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করা হয়েছিল প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে। আদালত পরোয়ানা জারি করেছেন। তবে গ্রেপ্তারের স্বার্থে অন্য আসামিদের নাম বলতে রাজি হননি তিনি।

বিষয়:

গাজীপুরগ্রেপ্তারআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব

দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব

নির্বাচনের রোডম্যাপ চলতি সপ্তাহেই: ইসি সচিব

নির্বাচনের রোডম্যাপ চলতি সপ্তাহেই: ইসি সচিব

জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি

জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম