তিন দফা দাবিতে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের মহাসমাবেশ ৩০ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১১তম গ্রেডে বেতন, প্রধান শিক্ষকের শতভাগ পদে পদোন্নতি ও উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জটিলতা নিরসনের দাবিতে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের এই মোর্চা ৩০ আগস্ট রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই কর্মসূচি পালন করবে।

এ বিষয়ে মোর্চাভুক্ত সংগঠন ‘বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ’-এর সভাপতি মো. আনিসুর রহমান বলেন, ‘তিন দফা দাবিতে আমরা গত মে মাসের শেষ দিকে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করলে শিক্ষক নেতাদের ডেকে বৈঠক করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। বৈঠকে দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস পেয়ে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। কিন্তু গত কয়েক মাসেও আমাদের দাবি-দাওয়া পূরণের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই আমরা মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছি।’

সহকারী শিক্ষক পদকে এন্ট্রি পদ ধরে ১১তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, চাকরির ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জটিলতা নিরসন ও প্রধান শিক্ষকের শতভাগ পদে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ দ্রুত পদোন্নতি দেওয়ার দাবিতে গত ২৬ মে থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা।

এই তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৫—১৫ মে দিনে ১ ঘণ্টা, ১৬—২০ মে ২ ঘণ্টা, ২১—২৫ মে অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন তাঁরা।

পরে ২৯ মে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলে ২৫ জুন পর্যন্ত কর্মবিরতি কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

দেশে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫ হাজার ৫৬৭। এসব বিদ্যালয়ে ৩ লাখ ৮৪ হাজার শিক্ষক কর্মরত আছেন বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে।

গত ২৪ এপ্রিল ১১তম গ্রেডে বেতন পাওয়া প্রধান শিক্ষকদের বেতন ১০ম গ্রেডে ও ১৩তম গ্রেডে বেতন পাওয়া শিক্ষকদের বেতন ১২তম গ্রেডে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তখন প্রধান শিক্ষকেরা এ উদ্যোগে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ২০১৪ সাল থেকে সব প্রধান শিক্ষকের ১০ম গ্রেডে বেতনের সুবিধা দেওয়ার দাবি জানালেও তা প্রত্যাখ্যান করে সহকারী শিক্ষকেরা ১১তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণের দাবি জানিয়েছিলেন।

পরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঠানো প্রস্তাব অনুসারে ৬৫ হাজার ৫০২টি প্রধান শিক্ষক পদের বেতন ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণে গত ২৮ জুলাই সম্মতি দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ।

বিষয়:

শিক্ষকমহাসমাবেশ
