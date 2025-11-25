সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়: সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘আমরা জাতিকে ওয়াদা দিয়েছি একটা সুষ্ঠু, সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সবাইকে মিলে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।
সিইসি বলেন, ‘এখানে অনেক পুরোনো সংস্থা আছেন যারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি অতীত নিয়ে কোনো ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। সব সময় সামনের দিকে তাকাতে চাই। অতীতে ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সামনে এগোতে চাই। আমরা আপনাদের সহযোগী হিসেবেই পেতে চাই। সত্যিকার অর্থে বলতে গিয়ে এই নির্বাচনটা আমাদের নিজস্ব সুপারভাইজারি মেকানিজম থাকবে, অফিশিয়াল মেকানিজম, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কিন্তু আপনাদের চোখ দিয়েও আমরা নির্বাচনকে দেখতে চাই। কারণ আপনাদের চোখ যদি দুষ্ট হয়, প্রপার না হয়, আমাদের নির্বাচন দেখাটাও কিন্তু সঠিক হবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
সিইসি বলেন, আমার সিসি ক্যামেরা হলো অবজারভার (পর্যবেক্ষক) আর সাংবাদিকেরা। আপনারা যদি সৎভাবে চোখ রাখেন, তাহলে অনেক অনিয়মই সাহস করে কেউ করতে পারবে না।
পর্যবেক্ষকদের যা যা নিশ্চিত করতে বললেন সিইসি—মাঠকর্মীদের বয়স কম, অভিজ্ঞতাও কম। তাই তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে; মাঠের প্রতিটি কর্মী যেহেতু সংস্থার পরিচয় বহন করে, তাই তাদের কাজ ঠিক হচ্ছে কি-না সেটি সংস্থাগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে; পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন হতে হবে বাস্তবভিত্তিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক, নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য; মাঠকর্মীরা যেন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকে এবং ভোটারকে প্রভাবিত না করে—এ বিষয়টি কঠোরভাবে দেখতে হবে; তাদের দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করা, অনিয়ম ঠেকানো নয় বরং সঠিকভাবে প্রতিবেদন করা; পর্যবেক্ষকদের কাছে ক্যাম্পেইন পরিস্থিতি, ভোটের দিনের পরিবেশ, ভোটের লাইন ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ, ভোটার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিভিত্তিক প্রতিবেদন; ব্যালট বাক্স হ্যান্ডেলিং, ব্যালট পেপার গণনা, আচরণবিধি মেনে চলাসহ নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার ওপর জোর দেন দেন সিইসি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘আমরা জাতিকে ওয়াদা দিয়েছি একটা সুষ্ঠু, সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সবাইকে মিলে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।
সিইসি বলেন, ‘এখানে অনেক পুরোনো সংস্থা আছেন যারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি অতীত নিয়ে কোনো ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। সব সময় সামনের দিকে তাকাতে চাই। অতীতে ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সামনে এগোতে চাই। আমরা আপনাদের সহযোগী হিসেবেই পেতে চাই। সত্যিকার অর্থে বলতে গিয়ে এই নির্বাচনটা আমাদের নিজস্ব সুপারভাইজারি মেকানিজম থাকবে, অফিশিয়াল মেকানিজম, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কিন্তু আপনাদের চোখ দিয়েও আমরা নির্বাচনকে দেখতে চাই। কারণ আপনাদের চোখ যদি দুষ্ট হয়, প্রপার না হয়, আমাদের নির্বাচন দেখাটাও কিন্তু সঠিক হবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
সিইসি বলেন, আমার সিসি ক্যামেরা হলো অবজারভার (পর্যবেক্ষক) আর সাংবাদিকেরা। আপনারা যদি সৎভাবে চোখ রাখেন, তাহলে অনেক অনিয়মই সাহস করে কেউ করতে পারবে না।
পর্যবেক্ষকদের যা যা নিশ্চিত করতে বললেন সিইসি—মাঠকর্মীদের বয়স কম, অভিজ্ঞতাও কম। তাই তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে; মাঠের প্রতিটি কর্মী যেহেতু সংস্থার পরিচয় বহন করে, তাই তাদের কাজ ঠিক হচ্ছে কি-না সেটি সংস্থাগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে; পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন হতে হবে বাস্তবভিত্তিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক, নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য; মাঠকর্মীরা যেন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকে এবং ভোটারকে প্রভাবিত না করে—এ বিষয়টি কঠোরভাবে দেখতে হবে; তাদের দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করা, অনিয়ম ঠেকানো নয় বরং সঠিকভাবে প্রতিবেদন করা; পর্যবেক্ষকদের কাছে ক্যাম্পেইন পরিস্থিতি, ভোটের দিনের পরিবেশ, ভোটের লাইন ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ, ভোটার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিভিত্তিক প্রতিবেদন; ব্যালট বাক্স হ্যান্ডেলিং, ব্যালট পেপার গণনা, আচরণবিধি মেনে চলাসহ নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার ওপর জোর দেন দেন সিইসি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘আমরা জাতিকে ওয়াদা দিয়েছি একটা সুষ্ঠু, সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সবাইকে মিলে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।
সিইসি বলেন, ‘এখানে অনেক পুরোনো সংস্থা আছেন যারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি অতীত নিয়ে কোনো ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। সব সময় সামনের দিকে তাকাতে চাই। অতীতে ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সামনে এগোতে চাই। আমরা আপনাদের সহযোগী হিসেবেই পেতে চাই। সত্যিকার অর্থে বলতে গিয়ে এই নির্বাচনটা আমাদের নিজস্ব সুপারভাইজারি মেকানিজম থাকবে, অফিশিয়াল মেকানিজম, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কিন্তু আপনাদের চোখ দিয়েও আমরা নির্বাচনকে দেখতে চাই। কারণ আপনাদের চোখ যদি দুষ্ট হয়, প্রপার না হয়, আমাদের নির্বাচন দেখাটাও কিন্তু সঠিক হবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
সিইসি বলেন, আমার সিসি ক্যামেরা হলো অবজারভার (পর্যবেক্ষক) আর সাংবাদিকেরা। আপনারা যদি সৎভাবে চোখ রাখেন, তাহলে অনেক অনিয়মই সাহস করে কেউ করতে পারবে না।
পর্যবেক্ষকদের যা যা নিশ্চিত করতে বললেন সিইসি—মাঠকর্মীদের বয়স কম, অভিজ্ঞতাও কম। তাই তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে; মাঠের প্রতিটি কর্মী যেহেতু সংস্থার পরিচয় বহন করে, তাই তাদের কাজ ঠিক হচ্ছে কি-না সেটি সংস্থাগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে; পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন হতে হবে বাস্তবভিত্তিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক, নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য; মাঠকর্মীরা যেন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকে এবং ভোটারকে প্রভাবিত না করে—এ বিষয়টি কঠোরভাবে দেখতে হবে; তাদের দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করা, অনিয়ম ঠেকানো নয় বরং সঠিকভাবে প্রতিবেদন করা; পর্যবেক্ষকদের কাছে ক্যাম্পেইন পরিস্থিতি, ভোটের দিনের পরিবেশ, ভোটের লাইন ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ, ভোটার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিভিত্তিক প্রতিবেদন; ব্যালট বাক্স হ্যান্ডেলিং, ব্যালট পেপার গণনা, আচরণবিধি মেনে চলাসহ নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার ওপর জোর দেন দেন সিইসি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘আমরা জাতিকে ওয়াদা দিয়েছি একটা সুষ্ঠু, সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সবাইকে মিলে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।
সিইসি বলেন, ‘এখানে অনেক পুরোনো সংস্থা আছেন যারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি অতীত নিয়ে কোনো ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। সব সময় সামনের দিকে তাকাতে চাই। অতীতে ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সামনে এগোতে চাই। আমরা আপনাদের সহযোগী হিসেবেই পেতে চাই। সত্যিকার অর্থে বলতে গিয়ে এই নির্বাচনটা আমাদের নিজস্ব সুপারভাইজারি মেকানিজম থাকবে, অফিশিয়াল মেকানিজম, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কিন্তু আপনাদের চোখ দিয়েও আমরা নির্বাচনকে দেখতে চাই। কারণ আপনাদের চোখ যদি দুষ্ট হয়, প্রপার না হয়, আমাদের নির্বাচন দেখাটাও কিন্তু সঠিক হবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
সিইসি বলেন, আমার সিসি ক্যামেরা হলো অবজারভার (পর্যবেক্ষক) আর সাংবাদিকেরা। আপনারা যদি সৎভাবে চোখ রাখেন, তাহলে অনেক অনিয়মই সাহস করে কেউ করতে পারবে না।
পর্যবেক্ষকদের যা যা নিশ্চিত করতে বললেন সিইসি—মাঠকর্মীদের বয়স কম, অভিজ্ঞতাও কম। তাই তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে; মাঠের প্রতিটি কর্মী যেহেতু সংস্থার পরিচয় বহন করে, তাই তাদের কাজ ঠিক হচ্ছে কি-না সেটি সংস্থাগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে; পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন হতে হবে বাস্তবভিত্তিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক, নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য; মাঠকর্মীরা যেন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকে এবং ভোটারকে প্রভাবিত না করে—এ বিষয়টি কঠোরভাবে দেখতে হবে; তাদের দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করা, অনিয়ম ঠেকানো নয় বরং সঠিকভাবে প্রতিবেদন করা; পর্যবেক্ষকদের কাছে ক্যাম্পেইন পরিস্থিতি, ভোটের দিনের পরিবেশ, ভোটের লাইন ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ, ভোটার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিভিত্তিক প্রতিবেদন; ব্যালট বাক্স হ্যান্ডেলিং, ব্যালট পেপার গণনা, আচরণবিধি মেনে চলাসহ নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার ওপর জোর দেন দেন সিইসি।
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড ‘র্যাপিড পাস’ এবং ‘এমআরটি পাস’ রিচার্জ করতে এখন থেকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলোতে টাকা রিচার্জ করা যাবে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।১৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মক ভোটিং বা পরীক্ষামূলক ভোটের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৯ নভেম্বর (শনিবার) এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
গত ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকার কাজ করছে বলে জানান। ওই নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি বড় পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)। এখনো কোনো নির্বাচন আয়োজন না করা বর্তমান ইসিকে একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট করতে হবে। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম।১২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড ‘র্যাপিড পাস’ এবং ‘এমআরটি পাস’ রিচার্জ করতে এখন থেকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলোতে টাকা রিচার্জ করা যাবে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।
আজ দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনলাইন রিচার্জ সুবিধার উদ্বোধন করা হয়।
রিচার্জের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, অনলাইন রিচার্জের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ১৬টি মেট্রো স্টেশনের প্রতিটিতে দুটি করে মোট ৩২টি অ্যাড ভ্যালু মেশিন (এভিএম) বসানো হয়েছে, যা পরবর্তীতে আরও বাড়ানো হবে। আগামী মাসেই এই সুবিধার জন্য মেট্রোরেলের একটি ডেডিকেটেড অ্যাপ চালু হবে।
রিচার্জ প্রক্রিয়া:
প্রথমবার অনলাইন রিচার্জের জন্য ওয়েবসাইট বা অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে।
নিবন্ধন শেষে যেকোনো অনলাইন পেমেন্ট মাধ্যম ব্যবহার করে কার্ড রিচার্জ করতে হবে।
অনলাইনে রিচার্জ সম্পন্ন হলেও, কার্ডটি এভিএম মেশিনে স্পর্শ করার আগ পর্যন্ত তা অপেক্ষমাণ (পেন্ডিং) থাকবে।
যাত্রীকে অবশ্যই এভিএম মেশিনে কার্ড স্পর্শ করে রিচার্জ করা ব্যালেন্স কার্ডে যুক্ত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে।
রিচার্জ সফল হলে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে।
লেনদেনের সীমা ও শর্তাবলী:
একটি কার্ডে একবারে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত রিচার্জ করা যাবে।
একবারে শুধু একটি অপেক্ষমাণ অনলাইন রিচার্জ থাকতে পারবে। আগের রিচার্জ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নতুন রিচার্জ করা যাবে না।
কার্ড ব্ল্যাক লিস্টেড বা অবৈধ হলে রিচার্জ করা যাবে না।
বাতিলকরণ ও রিফান্ড:
ব্যবহারকারী কার্ড এভিএম মেশিনে স্পর্শ করার আগে ৭ দিনের মধ্যে রিচার্জ বাতিলের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ কাটা হবে।
কার্ড ব্ল্যাক লিস্ট-সংক্রান্ত কারণে অপেক্ষমাণ লেনদেনের ক্ষেত্রেও গ্রাহক রিফান্ড চাইতে পারবেন, তবে সেক্ষেত্রেও ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে।
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড ‘র্যাপিড পাস’ এবং ‘এমআরটি পাস’ রিচার্জ করতে এখন থেকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলোতে টাকা রিচার্জ করা যাবে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।
আজ দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনলাইন রিচার্জ সুবিধার উদ্বোধন করা হয়।
রিচার্জের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, অনলাইন রিচার্জের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ১৬টি মেট্রো স্টেশনের প্রতিটিতে দুটি করে মোট ৩২টি অ্যাড ভ্যালু মেশিন (এভিএম) বসানো হয়েছে, যা পরবর্তীতে আরও বাড়ানো হবে। আগামী মাসেই এই সুবিধার জন্য মেট্রোরেলের একটি ডেডিকেটেড অ্যাপ চালু হবে।
রিচার্জ প্রক্রিয়া:
প্রথমবার অনলাইন রিচার্জের জন্য ওয়েবসাইট বা অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে।
নিবন্ধন শেষে যেকোনো অনলাইন পেমেন্ট মাধ্যম ব্যবহার করে কার্ড রিচার্জ করতে হবে।
অনলাইনে রিচার্জ সম্পন্ন হলেও, কার্ডটি এভিএম মেশিনে স্পর্শ করার আগ পর্যন্ত তা অপেক্ষমাণ (পেন্ডিং) থাকবে।
যাত্রীকে অবশ্যই এভিএম মেশিনে কার্ড স্পর্শ করে রিচার্জ করা ব্যালেন্স কার্ডে যুক্ত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে।
রিচার্জ সফল হলে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে।
লেনদেনের সীমা ও শর্তাবলী:
একটি কার্ডে একবারে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত রিচার্জ করা যাবে।
একবারে শুধু একটি অপেক্ষমাণ অনলাইন রিচার্জ থাকতে পারবে। আগের রিচার্জ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নতুন রিচার্জ করা যাবে না।
কার্ড ব্ল্যাক লিস্টেড বা অবৈধ হলে রিচার্জ করা যাবে না।
বাতিলকরণ ও রিফান্ড:
ব্যবহারকারী কার্ড এভিএম মেশিনে স্পর্শ করার আগে ৭ দিনের মধ্যে রিচার্জ বাতিলের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ কাটা হবে।
কার্ড ব্ল্যাক লিস্ট-সংক্রান্ত কারণে অপেক্ষমাণ লেনদেনের ক্ষেত্রেও গ্রাহক রিফান্ড চাইতে পারবেন, তবে সেক্ষেত্রেও ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে।
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মক ভোটিং বা পরীক্ষামূলক ভোটের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৯ নভেম্বর (শনিবার) এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
গত ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকার কাজ করছে বলে জানান। ওই নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি বড় পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)। এখনো কোনো নির্বাচন আয়োজন না করা বর্তমান ইসিকে একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট করতে হবে। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম।১২ ঘণ্টা আগে
বাসস, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মক ভোটিং বা পরীক্ষামূলক ভোটের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৯ নভেম্বর (শনিবার) এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।
আজ (মঙ্গলবার) ইসি সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ ও তথ্য) মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আগামী ২৯ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এই মক ভোটিং অনুষ্ঠিত হবে।
মক ভোটিং পর্যবেক্ষণের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
রুহুল আমিন মল্লিক জানান, মক ভোটিং অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহসহ ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মক ভোটিং বা পরীক্ষামূলক ভোটের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৯ নভেম্বর (শনিবার) এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।
আজ (মঙ্গলবার) ইসি সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ ও তথ্য) মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আগামী ২৯ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এই মক ভোটিং অনুষ্ঠিত হবে।
মক ভোটিং পর্যবেক্ষণের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
রুহুল আমিন মল্লিক জানান, মক ভোটিং অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহসহ ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’২ ঘণ্টা আগে
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড ‘র্যাপিড পাস’ এবং ‘এমআরটি পাস’ রিচার্জ করতে এখন থেকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলোতে টাকা রিচার্জ করা যাবে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।১৫ মিনিট আগে
গত ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকার কাজ করছে বলে জানান। ওই নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি বড় পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)। এখনো কোনো নির্বাচন আয়োজন না করা বর্তমান ইসিকে একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট করতে হবে। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম।১২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণভোট অধ্যাদেশ-২০২৫-এর খসড়া নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠকে এই আদেশ অনুমোদিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন হয় বলে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে।
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে ১১টায় বৈঠক শুরু হয়। বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠেয় সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে করবেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
জুলাই সনদের আলোকে গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপনীয় প্রশ্ন হবে, ‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?’ এর হ্যাঁ/না উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো হবে:
ক. নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।
খ. আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।
গ. সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে।
ঘ. জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।
এর আগে গত ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকার কাজ করছে বলে জানান। ওই নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।
এরপর গত ২০ নভেম্বর বৈঠকে গণভোট আইন অনুমোদন করে উপদেষ্টা পরিষদ।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ করা সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে জনগণের মতামত নিতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই গণভোট আয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
ওই সময় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় কয়েক কার্যদিবসের মধ্যেই গণভোট অধ্যাদেশ আকারে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে। এ নিয়েই আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠক।
গণভোট অধ্যাদেশ-২০২৫-এর খসড়া নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠকে এই আদেশ অনুমোদিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন হয় বলে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে।
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে ১১টায় বৈঠক শুরু হয়। বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠেয় সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে করবেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
জুলাই সনদের আলোকে গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপনীয় প্রশ্ন হবে, ‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?’ এর হ্যাঁ/না উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো হবে:
ক. নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।
খ. আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।
গ. সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে।
ঘ. জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।
এর আগে গত ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকার কাজ করছে বলে জানান। ওই নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।
এরপর গত ২০ নভেম্বর বৈঠকে গণভোট আইন অনুমোদন করে উপদেষ্টা পরিষদ।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ করা সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে জনগণের মতামত নিতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই গণভোট আয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
ওই সময় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় কয়েক কার্যদিবসের মধ্যেই গণভোট অধ্যাদেশ আকারে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে। এ নিয়েই আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠক।
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’২ ঘণ্টা আগে
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড ‘র্যাপিড পাস’ এবং ‘এমআরটি পাস’ রিচার্জ করতে এখন থেকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলোতে টাকা রিচার্জ করা যাবে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।১৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মক ভোটিং বা পরীক্ষামূলক ভোটের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৯ নভেম্বর (শনিবার) এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি বড় পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)। এখনো কোনো নির্বাচন আয়োজন না করা বর্তমান ইসিকে একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট করতে হবে। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম।১২ ঘণ্টা আগে
মো. হুমায়ূন কবীর, ঢাকা
কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি বড় পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)। এখনো কোনো নির্বাচন আয়োজন না করা বর্তমান ইসিকে একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট করতে হবে। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম।
ইসি আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সেরে রাখার কথা জানিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার একই দিনে গণভোট আয়োজনের নির্দেশনা দেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গেছে। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন নিয়ে বর্তমান কমিশন উপকরণসহ (লজিস্টিকস) নানান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সঠিক সময়ে ভোট গ্রহণ শেষ করাও হবে বড় চ্যালেঞ্জ।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন নিজেও সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট নেওয়াকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন। তবে কমিশনের সূত্র বলছে, চ্যালেঞ্জিং হলেও কঠিন নয়। সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে। গণভোটের জন্য শুধু ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্সসহ অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটকেন্দ্র কিছু বাড়াতে হবে। সময়ের মধ্যে ভোট শেষ করাও হবে চ্যালেঞ্জ। সময়মতো ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে দুই ভোট গ্রহণ শেষ করা যায় কি না, তা বোঝার জন্য ২৯ নভেম্বর মক (মহড়া) ভোটের আয়োজন করবে ইসি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইসি দায়িত্ব নেয়। এই কমিশনের অধীনে এখনো কোনো পর্যায়ের নির্বাচন হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়ার পর ইসি ওই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এরই মধ্যে ওই প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন বলে দাবি ইসির। দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবার ভোটার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ভোট নেওয়া হবে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে। ইসি আগামী মাসের (ডিসেম্বর) প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এদিকে ১৩ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার এক সপ্তাহ পর গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চিঠি দিয়ে ইসিকে গণভোট আয়োজনের সরকারের নির্দেশনার বিষয়টি জানায়।
ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করতে এ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।
সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন ভোটের দিন গণভোট নেওয়াকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার ঘোষণার পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়ে বলেছেন, এমন পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী কোনো নির্বাচন কমিশনকে পড়তে হয়নি। এতটা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়নি, যা বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এবারের ভোটে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নির্মিত কনটেন্টকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি।
অবশ্য সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে আয়োজনে বাড়তি প্রস্তুতির বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের সব প্রস্তুতি রয়েছে। এখন গণভোটের জন্য শুধু বাড়তি ব্যালট পেপার লাগবে। সেই ব্যালট ছাপানোর কাগজ সংগ্রহ করেছি। নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ঘাটতি নেই।’ তিনি জানান, একই সঙ্গে দুটি ভোট আয়োজন করায় কমিশনের কর্মযজ্ঞ বেড়েছে। মূল চ্যালেঞ্জ নির্ধারিত সময়ে ভোট শেষ করা। এ ছাড়া শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাও একটি চ্যালেঞ্জ। এ জন্য তাঁরা ২৯ নভেম্বর একটি মক ভোটের আয়োজন করবেন। এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বুথ বাড়ানো হবে কি না বা করণীয় কী হবে, সেসব বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে।
ইসি সূত্র জানায়, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের আশপাশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই মক ভোট করা হবে। মূল ভোটে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করবেন, মক ভোটেও তাঁদের রাখা হবে। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা বুথ থাকবে। বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভোটকক্ষে কী ধরনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তাও মক ভোটে পরীক্ষা করা হবে। নির্বাচন কমিশনাররা সেখানে গিয়ে ভোট গ্রহণ, ভোট দিতে কত সময় লাগছে, দুটি ভোট দিতে কোনো জটিলতা হচ্ছে কি না, এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন।
ইসির কর্মকর্তারা জানান, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মক ভোট নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই ভোট করা হবে। মক ভোটে নারী ভোটকক্ষে ৫০০ এবং পুরুষ ভোটকক্ষে ৬০০ ভোটার রাখার চিন্তা করা হচ্ছে।
ইসির কর্মকর্তারা জানান, সংসদ নির্বাচনের বড় প্রস্তুতির মধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা, নির্বাচনী মালামাল সংগ্রহ, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন, প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য অ্যাপ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ চলছে। গণভোটের জন্য বিজি প্রেস থেকে বাড়তি আলাদা ব্যালট ছাপাতে হবে।
একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে বলে ইসিকে অতিরিক্ত ব্যালট বাক্সেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সূত্র জানায়, বর্তমানে ইসির সংগ্রহে ৩ লাখ ৪০ হাজারের মতো ব্যালট বাক্স রয়েছে। সংসদ নির্বাচনে সাধারণত ২ লাখ ৮৮ হাজারের মতো ব্যালট বাক্স লাগে। সে হিসেবে ৫০ হাজারের বেশি ব্যালট বাক্স অতিরিক্ত আছে। বুথ ৪০ থেকে ৪২ হাজার বাড়ালেও প্রভাব পড়বে না।
সূত্র জানায়, একটি ব্যালট বাক্সে ১৫০০-এর মতো ব্যালট পেপার রাখা যায়। সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে আগের মতোই সাদা-কালো। গণভোটের জন্য সবুজ বা গোলাপি রঙের ব্যালট ছাপানোর চিন্তা করা হচ্ছে। তবে বিধিমালা ঠিক হলে এটি চূড়ান্ত করবে কমিশন। গতকাল সোমবার ডাক বিভাগের সঙ্গে পোস্টাল ভোট নিয়ে বৈঠক করেছে ইসি। একই সিরিয়াল নম্বরের সংসদ ও গণভোটের ব্যালট পেপার যেন একসঙ্গে থাকে ডাক বিভাগকে সেই নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন।
সূত্র জানায়, প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটের প্রাপক জেলা প্রশাসককে করা হবে না। যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকবেন তাঁর দপ্তরে এই ব্যালট আসবে। যেসব জেলায় বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে, সেখানে একাধিক রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের চিন্তা করছে কমিশন।
তফসিল ঘোষণার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ২৭ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রধানদের সঙ্গে এবং ৩০ নভেম্বর সচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে ইসি। ওই বৈঠকে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল তৈরিসহ সার্বিক বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেবে ইসি।
একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন নির্বাচন কমিশনের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মো. আব্দুল আলীম। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রথম চ্যালেঞ্জ লজিস্টিক্যাল। দুই ধরনের ভোটের জন্য দুটি ব্যালট বাক্স দিতে হবে, দুই সেট ব্যালট পেপার ছাপাতে হবে। ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের তালিকাও পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সময়মতো ভোটগ্রহণ শেষ করাও ইসির জন্য চ্যালেঞ্জের হবে।
আব্দুল আলীম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের দিনে গণভোটকে কতটা প্রাধান্য দেবে, এটাও ইসির জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। গণভোটের জন্য কমিশনের বর্তমান রোডম্যাপ পাল্টে নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। পাইলটিং না করে প্রবাসীদের ভোট নেওয়ার ক্ষেত্রেও কমিশনকে চ্যালেঞ্জে পড়তে হবে।
কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি বড় পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)। এখনো কোনো নির্বাচন আয়োজন না করা বর্তমান ইসিকে একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট করতে হবে। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম।
ইসি আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সেরে রাখার কথা জানিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার একই দিনে গণভোট আয়োজনের নির্দেশনা দেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গেছে। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন নিয়ে বর্তমান কমিশন উপকরণসহ (লজিস্টিকস) নানান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সঠিক সময়ে ভোট গ্রহণ শেষ করাও হবে বড় চ্যালেঞ্জ।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন নিজেও সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট নেওয়াকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন। তবে কমিশনের সূত্র বলছে, চ্যালেঞ্জিং হলেও কঠিন নয়। সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে। গণভোটের জন্য শুধু ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্সসহ অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটকেন্দ্র কিছু বাড়াতে হবে। সময়ের মধ্যে ভোট শেষ করাও হবে চ্যালেঞ্জ। সময়মতো ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে দুই ভোট গ্রহণ শেষ করা যায় কি না, তা বোঝার জন্য ২৯ নভেম্বর মক (মহড়া) ভোটের আয়োজন করবে ইসি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইসি দায়িত্ব নেয়। এই কমিশনের অধীনে এখনো কোনো পর্যায়ের নির্বাচন হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়ার পর ইসি ওই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এরই মধ্যে ওই প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন বলে দাবি ইসির। দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবার ভোটার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ভোট নেওয়া হবে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে। ইসি আগামী মাসের (ডিসেম্বর) প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এদিকে ১৩ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার এক সপ্তাহ পর গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চিঠি দিয়ে ইসিকে গণভোট আয়োজনের সরকারের নির্দেশনার বিষয়টি জানায়।
ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করতে এ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।
সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন ভোটের দিন গণভোট নেওয়াকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার ঘোষণার পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়ে বলেছেন, এমন পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী কোনো নির্বাচন কমিশনকে পড়তে হয়নি। এতটা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়নি, যা বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এবারের ভোটে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নির্মিত কনটেন্টকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি।
অবশ্য সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে আয়োজনে বাড়তি প্রস্তুতির বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের সব প্রস্তুতি রয়েছে। এখন গণভোটের জন্য শুধু বাড়তি ব্যালট পেপার লাগবে। সেই ব্যালট ছাপানোর কাগজ সংগ্রহ করেছি। নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ঘাটতি নেই।’ তিনি জানান, একই সঙ্গে দুটি ভোট আয়োজন করায় কমিশনের কর্মযজ্ঞ বেড়েছে। মূল চ্যালেঞ্জ নির্ধারিত সময়ে ভোট শেষ করা। এ ছাড়া শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাও একটি চ্যালেঞ্জ। এ জন্য তাঁরা ২৯ নভেম্বর একটি মক ভোটের আয়োজন করবেন। এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বুথ বাড়ানো হবে কি না বা করণীয় কী হবে, সেসব বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে।
ইসি সূত্র জানায়, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের আশপাশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই মক ভোট করা হবে। মূল ভোটে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করবেন, মক ভোটেও তাঁদের রাখা হবে। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা বুথ থাকবে। বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভোটকক্ষে কী ধরনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তাও মক ভোটে পরীক্ষা করা হবে। নির্বাচন কমিশনাররা সেখানে গিয়ে ভোট গ্রহণ, ভোট দিতে কত সময় লাগছে, দুটি ভোট দিতে কোনো জটিলতা হচ্ছে কি না, এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন।
ইসির কর্মকর্তারা জানান, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মক ভোট নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই ভোট করা হবে। মক ভোটে নারী ভোটকক্ষে ৫০০ এবং পুরুষ ভোটকক্ষে ৬০০ ভোটার রাখার চিন্তা করা হচ্ছে।
ইসির কর্মকর্তারা জানান, সংসদ নির্বাচনের বড় প্রস্তুতির মধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা, নির্বাচনী মালামাল সংগ্রহ, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন, প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য অ্যাপ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ চলছে। গণভোটের জন্য বিজি প্রেস থেকে বাড়তি আলাদা ব্যালট ছাপাতে হবে।
একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে বলে ইসিকে অতিরিক্ত ব্যালট বাক্সেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সূত্র জানায়, বর্তমানে ইসির সংগ্রহে ৩ লাখ ৪০ হাজারের মতো ব্যালট বাক্স রয়েছে। সংসদ নির্বাচনে সাধারণত ২ লাখ ৮৮ হাজারের মতো ব্যালট বাক্স লাগে। সে হিসেবে ৫০ হাজারের বেশি ব্যালট বাক্স অতিরিক্ত আছে। বুথ ৪০ থেকে ৪২ হাজার বাড়ালেও প্রভাব পড়বে না।
সূত্র জানায়, একটি ব্যালট বাক্সে ১৫০০-এর মতো ব্যালট পেপার রাখা যায়। সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে আগের মতোই সাদা-কালো। গণভোটের জন্য সবুজ বা গোলাপি রঙের ব্যালট ছাপানোর চিন্তা করা হচ্ছে। তবে বিধিমালা ঠিক হলে এটি চূড়ান্ত করবে কমিশন। গতকাল সোমবার ডাক বিভাগের সঙ্গে পোস্টাল ভোট নিয়ে বৈঠক করেছে ইসি। একই সিরিয়াল নম্বরের সংসদ ও গণভোটের ব্যালট পেপার যেন একসঙ্গে থাকে ডাক বিভাগকে সেই নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন।
সূত্র জানায়, প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটের প্রাপক জেলা প্রশাসককে করা হবে না। যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকবেন তাঁর দপ্তরে এই ব্যালট আসবে। যেসব জেলায় বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে, সেখানে একাধিক রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের চিন্তা করছে কমিশন।
তফসিল ঘোষণার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ২৭ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রধানদের সঙ্গে এবং ৩০ নভেম্বর সচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে ইসি। ওই বৈঠকে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল তৈরিসহ সার্বিক বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেবে ইসি।
একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন নির্বাচন কমিশনের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মো. আব্দুল আলীম। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রথম চ্যালেঞ্জ লজিস্টিক্যাল। দুই ধরনের ভোটের জন্য দুটি ব্যালট বাক্স দিতে হবে, দুই সেট ব্যালট পেপার ছাপাতে হবে। ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের তালিকাও পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সময়মতো ভোটগ্রহণ শেষ করাও ইসির জন্য চ্যালেঞ্জের হবে।
আব্দুল আলীম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের দিনে গণভোটকে কতটা প্রাধান্য দেবে, এটাও ইসির জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। গণভোটের জন্য কমিশনের বর্তমান রোডম্যাপ পাল্টে নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। পাইলটিং না করে প্রবাসীদের ভোট নেওয়ার ক্ষেত্রেও কমিশনকে চ্যালেঞ্জে পড়তে হবে।
তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’২ ঘণ্টা আগে
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড ‘র্যাপিড পাস’ এবং ‘এমআরটি পাস’ রিচার্জ করতে এখন থেকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলোতে টাকা রিচার্জ করা যাবে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।১৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মক ভোটিং বা পরীক্ষামূলক ভোটের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৯ নভেম্বর (শনিবার) এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
গত ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকার কাজ করছে বলে জানান। ওই নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে