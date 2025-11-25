Ajker Patrika
সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়: সিইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশি ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে বক্তব্য রাখছেন সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘আমরা জাতিকে ওয়াদা দিয়েছি একটা সুষ্ঠু, সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সবাইকে মিলে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।

সিইসি বলেন, ‘এখানে অনেক পুরোনো সংস্থা আছেন যারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি অতীত নিয়ে কোনো ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। সব সময় সামনের দিকে তাকাতে চাই। অতীতে ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সামনে এগোতে চাই। আমরা আপনাদের সহযোগী হিসেবেই পেতে চাই। সত্যিকার অর্থে বলতে গিয়ে এই নির্বাচনটা আমাদের নিজস্ব সুপারভাইজারি মেকানিজম থাকবে, অফিশিয়াল মেকানিজম, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কিন্তু আপনাদের চোখ দিয়েও আমরা নির্বাচনকে দেখতে চাই। কারণ আপনাদের চোখ যদি দুষ্ট হয়, প্রপার না হয়, আমাদের নির্বাচন দেখাটাও কিন্তু সঠিক হবে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এবার পর্যবেক্ষকদের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। সুতরাং দয়া করে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

সিইসি বলেন, আমার সিসি ক্যামেরা হলো অবজারভার (পর্যবেক্ষক) আর সাংবাদিকেরা। আপনারা যদি সৎভাবে চোখ রাখেন, তাহলে অনেক অনিয়মই সাহস করে কেউ করতে পারবে না।

পর্যবেক্ষকদের যা যা নিশ্চিত করতে বললেন সিইসি—মাঠকর্মীদের বয়স কম, অভিজ্ঞতাও কম। তাই তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে; মাঠের প্রতিটি কর্মী যেহেতু সংস্থার পরিচয় বহন করে, তাই তাদের কাজ ঠিক হচ্ছে কি-না সেটি সংস্থাগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে; পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন হতে হবে বাস্তবভিত্তিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক, নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য; মাঠকর্মীরা যেন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকে এবং ভোটারকে প্রভাবিত না করে—এ বিষয়টি কঠোরভাবে দেখতে হবে; তাদের দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করা, অনিয়ম ঠেকানো নয় বরং সঠিকভাবে প্রতিবেদন করা; পর্যবেক্ষকদের কাছে ক্যাম্পেইন পরিস্থিতি, ভোটের দিনের পরিবেশ, ভোটের লাইন ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ, ভোটার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিভিত্তিক প্রতিবেদন; ব্যালট বাক্স হ্যান্ডেলিং, ব্যালট পেপার গণনা, আচরণবিধি মেনে চলাসহ নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার ওপর জোর দেন দেন সিইসি।

সিইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় সংসদনির্বাচন কমিশনার
