সংসদ নির্বাচন: সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটিতেও অফিস করবেন ইসি কর্মকর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন অফিস করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি অফিস সময়ের পরও অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. নাজমুল কবীর স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়।
এতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে প্রস্তুতিমূলক প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এখন থেকে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
অফিস আদেশের অনুলিপি ইসির অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ও নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অনুবিভাগের মহাপরিচালক, আইডিইএ-২ প্রকল্পের পরিচালক, সব যুগ্ম সচিব, সিস্টেম ম্যানেজার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, উপসচিব, পরিচালক, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার ও সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব এবং সব উপজেলা ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন অফিস করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি অফিস সময়ের পরও অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. নাজমুল কবীর স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়।
এতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে প্রস্তুতিমূলক প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এখন থেকে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
অফিস আদেশের অনুলিপি ইসির অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ও নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অনুবিভাগের মহাপরিচালক, আইডিইএ-২ প্রকল্পের পরিচালক, সব যুগ্ম সচিব, সিস্টেম ম্যানেজার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, উপসচিব, পরিচালক, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার ও সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব এবং সব উপজেলা ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে।
শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতভিন্নতার পরও আগামীকাল শুক্রবার পূর্বনির্ধারিত সময়েই জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এই অনুষ্ঠানে সব রাজনৈতিক দল অংশ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।২৯ মিনিট আগে
চিফ প্রসিকিউটর যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সময় বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ১ হাজার ৪০০ জনকে হত্যা করা হয়; ৩৫ হাজারজন আহত হন। ১ হাজার ৪০০ জনকে হত্যায় প্রত্যেকের জন্য একবার করে হলেও শেখ হাসিনার ১ হাজার ৪০০ বার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। যেহেতু সেটা সম্ভব না, তাই অন্তত একবার তাঁর চরম দণ্ড (মৃত্যুদণ্ড) হতে৪১ মিনিট আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বাক্ষরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।১ ঘণ্টা আগে
মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বিগত সরকার ও বর্তমান সরকারকে আমরা সব সময়ই দেখেছি, অনলাইন জুয়ার জন্য আইন তৈরি ও বিধিবিধানের আওতায় ব্যবহারকারীদের শাস্তি দিতে তৎপর, কিন্তু সরকার তার অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব ও ব্যর্থতা নিয়ে কখনো আলোচনা করেনি।২ ঘণ্টা আগে