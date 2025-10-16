Ajker Patrika
সংসদ নির্বাচন: সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটিতেও অফিস করবেন ইসি কর্মকর্তারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ৩৪
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন অফিস করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি অফিস সময়ের পরও অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. নাজমুল কবীর স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়।

এতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে প্রস্তুতিমূলক প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এখন থেকে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

অফিস আদেশের অনুলিপি ইসির অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ও নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অনুবিভাগের মহাপরিচালক, আইডিইএ-২ প্রকল্পের পরিচালক, সব যুগ্ম সচিব, সিস্টেম ম্যানেজার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, উপসচিব, পরিচালক, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার ও সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব এবং সব উপজেলা ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে।

