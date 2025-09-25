Ajker Patrika
> জাতীয়

দুর্গাপূজায় বিশেষ ট্রেন, সাপ্তাহিক ছুটিতেও চলবে পদ্মা-মধুমতি এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি।
প্রতীকী ছবি।

আসন্ন দুর্গাপূজার ছুটিতে ঘরমুখী যাত্রীদের চাপ সামলাতে চার জোড়া বিশেষ ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। একই সঙ্গে রাজশাহী-ঢাকা রুটে চলাচলকারী পদ্মা এক্সপ্রেস ও মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনের সাপ্তাহিক ছুটি (অফ ডে) সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা রেজাউল করিম সিদ্দিকীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এবার দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিন (১-৪ অক্টোবর) সরকারি ছুটি থাকবে। এ ছাড়া ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। দীর্ঘ এই ছুটিতে বাড়তি যাত্রীর চাপ সামলাতেই ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

রাজশাহী-ঢাকা রুটে চলাচলকারী পদ্মা এক্সপ্রেস ও মধুমতি এক্সপ্রেসের সাপ্তাহিক ছুটি ৩০ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) ও ৪ অক্টোবর (শনিবার) কার্যকর থাকবে না। এ দিনগুলোতে ট্রেন দুটি নিয়মিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে। তবে পরের সপ্তাহ থেকে আবার আগের মতো অফ ডে কার্যকর হবে। যাত্রীরা অনলাইনে এসব দিনের টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন।

পূর্বাঞ্চলের যাত্রী চাহিদা বিবেচনায় ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকা-কক্সবাজার রুটে চার জোড়া ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন চালু করা হবে। এসব ট্রেনের টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রি করা হবে।

যাত্রী হয়রানি প্রতিরোধ ও বিনা টিকিটের যাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন (কমলাপুর) ও বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে পর্যাপ্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।

পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের একটি দল কাজ করবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে দুর্গাপূজায় যাত্রা নির্বিঘ্ন এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এ উপলক্ষে আজ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সচিব মো. ফাহিমুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুপম আনোয়ার প্রমুখ।

বিষয়:

ছুটিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানট্রেনদুর্গাপূজা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানের হাতে ইসরায়েলের ‘কয়েক লাখ পৃষ্ঠার’ গোপন নথি, পারমাণবিক স্থাপনার ছবি প্রকাশ

আ.লীগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারত–চীন সীমান্তের শীতল লাদাখ জেন–জি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ কেন

ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

চীনা নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

পূজামণ্ডপে ভাঙচুরের ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে: আইজিপি

পূজামণ্ডপে ভাঙচুরের ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে: আইজিপি

জাতিসংঘে বিশাল বহর নিয়ে গিয়ে পতিত সরকারের চর্চা করল অন্তর্বর্তী সরকার: টিআইবি

জাতিসংঘে বিশাল বহর নিয়ে গিয়ে পতিত সরকারের চর্চা করল অন্তর্বর্তী সরকার: টিআইবি

শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব নয়: পরিবেশ উপদেষ্টা

শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব নয়: পরিবেশ উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় বিশেষ ট্রেন, সাপ্তাহিক ছুটিতেও চলবে পদ্মা-মধুমতি এক্সপ্রেস

দুর্গাপূজায় বিশেষ ট্রেন, সাপ্তাহিক ছুটিতেও চলবে পদ্মা-মধুমতি এক্সপ্রেস