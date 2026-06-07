Ajker Patrika
জাতীয়

নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলার শুনানিতে বসছে পৃথক বেঞ্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ২০: ২৫
নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলার শুনানিতে বসছে পৃথক বেঞ্চ
ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে ধর্ষণের পর শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যার মতো নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা-সংক্রান্ত মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনতে পৃথক বেঞ্চ গঠন করা হবে। ১৪ জুন (রোববার) থেকে ওই বেঞ্চে বিচারকাজ চলবে। আজ রোববার প্রধান বিচারপতির এমন উদ্যোগের কথা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘আপিল শুনানিতে বিলম্বের কারণে মানুষের যে উদ্বেগ, তা আপিল বিভাগে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টিতে আনা হয়েছিল। বলেছি, মানুষের যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, অত্যন্ত যৌক্তিক। এটা নিরসনের জন্য প্রধান বিচারপতির উদ্যোগী ও কার্যকর ভূমিকা রাখা উচিত। তখন প্রধান বিচারপতি বলেছেন, পল্লবীর শিশুসহ এসব মামলার শুনানির জন্য হাইকোর্টে একটি সুনির্দিষ্ট বেঞ্চ উনি গঠন করবেন। ওই বেঞ্চ আগামী রোববার (১৪ জুন) থেকে কার্যকর হবে।’

বিষয়:

মিরপুরধর্ষণরাজধানীপ্রধান বিচারপতিঅ্যাটর্নি জেনারেলহাইকোর্টনারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত