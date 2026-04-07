সংসদীয় দলের সভা: প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে বিব্রত সরকার

সংসদে অতিকথন এবং আক্রমণাত্মক আচরণ পরিহার করে গঠনমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করতে সরকারি দলের সদস্যদের নির্দেশনা দিয়েছেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জাতীয় সংসদ ভবনে গতকাল মঙ্গলবার সরকারি দলের সংসদীয় সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন বলে জানা গেছে।
সংসদ ভবনের সরকারদলীয় সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী।
এদিকে, সংসদে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের দেওয়া একটি বক্তব্য নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে সরকারি দল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জড়িয়ে প্রতিমন্ত্রীর ওই বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও সমালোচনা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর ওই বক্তব্য সরকারকেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে বলে জানা গেছে।
গতকাল সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে মীর শাহে আলম বলেন, মুহাম্মদ ইউনূস লন্ডনে গিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের ‘ট্রফি’ দিয়ে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে আসেন।
সভার সূত্র বলছে, মীর শাহে আলমের এ ধরনের বক্তব্য নিয়ে সভায় অনেককে কানাকানি করতে দেখা গেছে। সরকারের কাজ শুরুর সময় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্যকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলেও মন্তব্য করতে শোনা গেছে কাউকে কাউকে।
সভার সূত্র বলছে, বিভিন্ন বিল, বিধি ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা নিয়ে নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী। আলোচনায় কেউ যেন কাউকে কটাক্ষ করে বক্তব্য না দেন, সে বিষয়ে নির্দেশনা দেন তিনি; বিশেষ করে যাঁর যতটুকু বক্তব্য কিংবা পয়েন্ট উত্থাপন করা প্রয়োজন, তিনি যেন ততটুকুই দেন। অতিরিক্ত বক্তব্য কিংবা মন্তব্য করা যাবে না। কোনো অসত্য তথ্য উত্থাপন করা যাবে না।
এ ছাড়া সভায় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুম প্রতিরোধসহ ৬টি অধ্যাদেশের ওপর আলোচনা করা হয়। এই অধ্যাদেশগুলো এখন পাস না হলেও পরে তা সংশোধন বা সংযোজন-বিয়োজন করে সংসদ বিল আকারে উত্থাপন করা হতে পারে বলেও জানা গেছে। এসব অধ্যাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য, বিবৃতি, নোটিশ দিতে সতর্ক থাকতে হবে বলে নির্দেশনা দিয়েছেন সংসদ নেতা। সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের যথাসময়ে সংসদে উপস্থিত থাকারও নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।
জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান বলেন, সংসদে বিলগুলো পাসের ক্ষেত্রে সবার ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে এবং সবাই যেন যথাসময়ে সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন, সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জারি করা গুম প্রতিরোধ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট চারটি অধ্যাদেশ অনুমোদন দেবে না সরকারি দল। সংসদীয় দলের সভায় এ বিষয়ে সদস্যদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ও আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বক্তব্য দেন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন, এমন একাধিক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সভায় আইনমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা বেশির ভাগ অধ্যাদেশই সর্বসম্মতিক্রমে বিল আকারে সংসদে পাস হবে। কিন্তু গুম প্রতিরোধ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট চারটি অধ্যাদেশ বিষয়ে বিএনপির সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত আছে। তাঁরা মনে করছেন, এই অধ্যাদেশগুলো সংশোধনী ছাড়া পাস করা হলে নির্বাহী বিভাগের কার্যকরতা এবং নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।
সভায় বলা হয়, এই অধ্যাদেশগুলোর বিষয়ে বাইরে নানা নেতিবাচক আলোচনা-সমালোচনা আছে। বিরোধী দল অধ্যাদেশগুলো হুবহু পাস করার পক্ষে। বিএনপির সংসদ সদস্যদের বিলগুলোর ব্যাপারে নেতিবাচক বক্তব্য না দিয়ে ‘অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে’ এমন কৌশলী বক্তব্য দিতে দলের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দলের সব সংসদ সদস্যকে চিকিৎসা বা বিশেষ জরুরি কোনো কাজ ছাড়া সংসদে উপস্থিত থাকতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।
জ্বালানি তেলের সংকট নিয়ে সংসদে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এমপি সালাহ উদ্দিন আইউবী বলেছেন, ‘নিজে আটটি পাম্প ঘুরেও তেল পাননি, গাড়ি রেখে লোকাল পরিবহনে সংসদে আসতে হয়েছে। অথচ সরকারিভাবে বলা হচ্ছে তেলের সংকট নেই।’৪ ঘণ্টা আগে
৯ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় এই দুই নির্বাচনে শেরপুর-৩ আসনের ১২৮টি কেন্দ্রে ১ হাজার ৭০৪ জন এবং বগুড়া সদর উপজেলার ১৫০টি কেন্দ্রে ১ হাজার ৯৯০ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। মোট ২৭৮টি কেন্দ্রে ৩ হাজার ৬৯৪ জন সদস্য নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ১৩ জন করে সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন...৫ ঘণ্টা আগে
তিন মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের জন্য পৃথক স্বাধীন সচিবালয় করার নির্দেশনা দিয়ে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়েছে। গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চ এ রায় দিয়েছিলেন।৫ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল করতে সংসদে বিল তোলা হয়েছে। সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার এসব অধ্যাদেশ জারি করেছিল। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অধ্যাদেশ দুটি বাতিল হলে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতের যে প্রত্যাশা...৫ ঘণ্টা আগে