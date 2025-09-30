Ajker Patrika
দুর্গাপূজা যাতে শান্তিপূর্ণ না হয়, সে জন্যই খাগড়াছড়ির ঘটনা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন শেষে বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন শেষে বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

শারদীয় দূর্গাপূজা যেন শান্তিপূর্ণভাবে না হতে পারে, সে জন্যই খাগড়াছড়িতে ‘সহিংস ঘটনা ঘটানো’ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, কিছু সন্ত্রাসী চেষ্টা করেছিল, পূজা যাতে ভালোভাবে অনুষ্ঠিত না হয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়েও পূজা ভালোভাবে হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন।

পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর অষ্টম শ্রেণির এক মারমা কিশোরী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে ‘জুম্ম ছাত্র-জনতা’-এর ব্যানারে সড়ক অবরোধের ডাক দেয় পাহাড়িরা। কর্মসূচি চলাকালে গত রোববার বিক্ষোভ ও সহিংসতায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয় খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার রামসু বাজার। পুড়িয়ে দেওয়া হয় বাজারের দোকানগুলো; যার সবগুলোই পাহাড়িদের।

সেদিন উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে পাহাড়িদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সে সময় গুলিতে মৃত্যু হয় তিন পাহাড়ির।

খাগড়াছড়িতে আজও সড়ক অবরোধ করেছে জুম্ম ছাত্র-জনতা। গোটা এলাকা থমথমে।

এমন পরিস্থিতিতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘খাগড়াছড়ির গুইমারা এলাকায় একটা ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্য ছিল দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে যেন হতে না পারে। কিছু সন্ত্রাসী চেষ্টা করেছিল, পূজা যাতে ভালোভাবে অনুষ্ঠিত না হয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়েও পূজা ভালোভাবে হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা সব জায়গায় চেষ্টা করবে। তাদের দেশে ও দেশের বাইরে কিছু মদদদাতা রয়েছে। তাদের বিষয়ে আপনারা সতর্ক থাকবেন।’

এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিছু সন্ত্রাসীকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘দুর্গাপূজায় আপনারা সব সময় সত্যি সংবাদ প্রচার করেন। কেউ যদি কোনো অসত্য সংবাদ দেয়, তা যেন প্রকাশ করা না হয়। যাচাই না করে কোনো সংবাদ দেবেন না। নতুন একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে সঠিক সংবাদ সংশ্লিষ্টরা দিতে পারবেন।’

উপদেষ্টা বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা পবিত্র ধর্মীয় উৎসব। তাই সবাইকে এর পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। এখানে যেন কোনো ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেউ যেন জুতা পায়ে মণ্ডপে না ওঠে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

