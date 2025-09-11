Ajker Patrika
পুলিশের স্বাধীন তদন্ত সার্ভিস ও অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস সভাপতিত্ব করেন। ছবি: পিআইডি
পুলিশের স্বাধীন তদন্ত সার্ভিস ও অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সভাপতিত্ব করেন। পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশের একটি স্বাধীন তদন্ত সার্ভিস গঠন করা হবে, যাতে কোনো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব ছাড়াই তদন্ত সম্পন্ন করা যায়। এর পাশাপাশি পুলিশের ভেতরে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য একটি কমিশন গঠনের বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শফিকুল আলম বলেন, আইন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, শিল্প ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বক্স চৌধুরীকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় এটি বাস্তবায়ন করবে। খুব শিগগির এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

পুলিশঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রেস সচিব
