Ajker Patrika
জাতীয়

গ্যাস-সংকটে সার কারখানা চালু হচ্ছে না: সংসদে শিল্পমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১৯: ০২
গ্যাস-সংকটে সার কারখানা চালু হচ্ছে না: সংসদে শিল্পমন্ত্রী
শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। ছবি: সংগৃহীত

গ্যাসের অভাবে সার কারখানা চালানো যাচ্ছে না বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

আজ রোববার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরে জামালপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য ফরিদুল কবির তালুকদারের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মন্ত্রী। ফরিদুল কবির তালুকদার যমুনা সার কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় চালুর বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

জবাবে শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, কারখানাটি উৎপাদন সক্ষম রয়েছে, তবে গ্যাসের অভাবে চালানো যাচ্ছে না। তিনি বলেন, ‘গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে এটি চালু করতে কোনো সমস্যা নেই।’ তিনি জানান, সার কারখানাগুলোর জন্য আলাদা গ্যাস নেটওয়ার্ক তৈরির সম্ভাবনাও সরকার বিবেচনা করছে।

জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের প্রশ্নের জবাবে, শিল্পমন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কলকারখানা বন্ধ রয়েছে এবং ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল মাড়াই স্থগিত রয়েছে।

বিএনপির সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের প্রশ্নের জবাবে শিল্পমন্ত্রী জানান, চট্টগ্রাম জেলায় স্থাপিত বিসিকের ৫টি শিল্পনগরীতে বিগত ১৭ বছরে ৪৩টি শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে।

বিষয়:

শিল্পমন্ত্রীকারখানাজাতীয় সংসদ
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