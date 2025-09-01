Ajker Patrika
> জাতীয়

কাল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আরও সাতটি দলের বৈঠক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৪
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: পিআইডি
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: পিআইডি

দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আরও সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আগামীকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসছেন। বিকেল ৫টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এর আগে গতকাল তিনি বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। আগামীকালের বৈঠকটি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।

ধারণা করা হচ্ছে, এই বৈঠকে দেশের আসন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, এই আলোচনা সবার জন্য একটি গঠনমূলক সমাধানের পথ খুলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈঠকে অংশ নেওয়া দলগুলোর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

বৈঠকরাজনৈতিক দলপ্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

সম্পর্কিত

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স

কাল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আরও সাতটি দলের বৈঠক

কাল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আরও সাতটি দলের বৈঠক

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বসানো হলো নিরাপত্তা গেট, প্রবেশে লাগবে বিশেষ পাস

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বসানো হলো নিরাপত্তা গেট, প্রবেশে লাগবে বিশেষ পাস

ডেঙ্গুর দৌরাত্ম্য বাড়ছে: বছরের এক-তৃতীয়াংশই আক্রান্ত হয়েছে আগস্টে

ডেঙ্গুর দৌরাত্ম্য বাড়ছে: বছরের এক-তৃতীয়াংশই আক্রান্ত হয়েছে আগস্টে