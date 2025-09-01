কাল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আরও সাতটি দলের বৈঠক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আরও সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আগামীকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসছেন। বিকেল ৫টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এর আগে গতকাল তিনি বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। আগামীকালের বৈঠকটি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।
ধারণা করা হচ্ছে, এই বৈঠকে দেশের আসন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, এই আলোচনা সবার জন্য একটি গঠনমূলক সমাধানের পথ খুলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বৈঠকে অংশ নেওয়া দলগুলোর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।
দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আরও সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আগামীকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসছেন। বিকেল ৫টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এর আগে গতকাল তিনি বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। আগামীকালের বৈঠকটি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।
ধারণা করা হচ্ছে, এই বৈঠকে দেশের আসন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, এই আলোচনা সবার জন্য একটি গঠনমূলক সমাধানের পথ খুলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বৈঠকে অংশ নেওয়া দলগুলোর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের বৈঠক শুরু হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বৈঠক চলছিল।৭ মিনিট আগে
নিরাপত্তার স্বার্থে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে বিশেষ গেইট চালু করা হয়েছে। বিশেষ পাস ছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের সুযোগ মিলবে না। আজ সোমবার সকাল থেকে এই কার্যক্রম চালু হয়।২ ঘণ্টা আগে
দেশে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রকোপের মাত্রা দৃশ্যত দিন দিন বাড়ছে। গত এক মাসে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সাড়ে ১০ হাজার ডেঙ্গু রোগী। এ সংখ্যা বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আট মাসের মোট রোগীর এক-তৃতীয়াংশ। সম্প্রতি রাজধানী এবং দেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেটে রোগীর হার বেড়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে
‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনের দাবিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন উপজেলা, থানা ও সমমান ইলেকশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠনে সিইসি কর্মকর্তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান১৫ ঘণ্টা আগে