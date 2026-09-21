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জাতীয়

চুক্তিতে সেতুসচিব থাকছেন আবদুর রউফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ০৫
চুক্তিতে সেতুসচিব থাকছেন আবদুর রউফ
মোহাম্মদ আবদুর রউফ। ছবি: সংগৃহীত

চাকরির মেয়াদ শেষে সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফকে চুক্তিতে একই পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

আজ সোমবার এই কর্মকর্তার অবসরোত্তর ছুটি ও এ-সংক্রান্ত সুবিধা স্থগিত করে এক বছরের চুক্তিতে সেতু বিভাগের সচিব নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে সচিব পদে চুক্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন আবদুর রউফ। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারণ করা হবে।

বিষয়:

সচিবনিয়োগসেতুসড়কমন্ত্রণালয়পরিবহনপ্রজ্ঞাপন
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