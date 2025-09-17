সেনাপ্রধানের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।
আজ বুধবার সেনাসদরে এ বৈঠক হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।
বার্তায় বলা হয়, সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা জোরদার এবং ইইউর সহায়তায় বাংলাদেশে সামরিক শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া উভয় পক্ষ পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়াও সামরিক খাতের নানা দিক নিয়ে মতবিনিময় করে।
ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।
