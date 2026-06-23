প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীন সফরে যুক্ত হচ্ছেন আরও দুই মন্ত্রী

মালয়েশিয়া সফর শেষে রাষ্ট্রীয় সফরে বর্তমানে চীনে অবস্থান করছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হতে আরও দুই মন্ত্রী চীনে যাচ্ছেন। তাঁরা হলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, সব ঠিক থাকলে আজ মঙ্গলবার রাতে চীনের উদ্দেশে রওনা করবেন দুই মন্ত্রী।
স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধবিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রথম সভায় একটি উচ্চপর্যায়ের ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম টাস্কফোর্সের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।১২ মিনিট আগে
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