Ajker Patrika
জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীন সফরে যুক্ত হচ্ছেন আরও দুই মন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জুন ২০২৬, ১৭: ৪৬
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীন সফরে যুক্ত হচ্ছেন আরও দুই মন্ত্রী
ফাইল ছবি

মালয়েশিয়া সফর শেষে রাষ্ট্রীয় সফরে বর্তমানে চীনে অবস্থান করছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হতে আরও দুই মন্ত্রী চীনে যাচ্ছেন। তাঁরা হলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, সব ঠিক থাকলে আজ মঙ্গলবার রাতে চীনের উদ্দেশে রওনা করবেন দুই মন্ত্রী।

বিষয়:

চীনবিএনপিমালয়েশিয়ামন্ত্রীতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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