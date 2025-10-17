জুলাই সনদ অঙ্গীকারনামার দফা ৫-এর সংশোধনীতে যা বলা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন এনেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ আন্দোলনরত ‘জুলাই বীর যোদ্ধাদের’ উদ্দেশে বলেছেন, গতকাল বৃহস্পতিবারের আলোচনা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এর অঙ্গীকারনামার ৫ নম্বর দফার পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জুলাই যোদ্ধাদের দাবির প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় জরুরি সংশোধন করা হয়েছে।
জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামার দফা ৫-এর সংশোধনীতে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ১৬ বছর ‘আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’ চলাকালে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকারদের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
সংশোধিত দফায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানকালে ‘ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ’ ও এর সহযোগী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার হবে। নিহত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও তাঁদের পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের ‘রাষ্ট্রীয় বীর’ ও ‘আহত বীর যোদ্ধা’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের আর্থিক ভাতা, চিকিৎসা, পুনর্বাসনসহ সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
একই সঙ্গে নিহত ব্যক্তিদের পরিবার ও আহত ব্যক্তিদের জন্য আইনি দায়মুক্তি, সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষা এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথাও সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।
