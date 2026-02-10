প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তুরস্ক ও কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পৃথকভাবে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে তুরস্ক এবং কমনওয়েলথের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল।
গতকাল সোমবার ও আজ মঙ্গলবার রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়।
আজ তুরস্কের সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। টার্কিশ-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের চেয়ারপারসন মেহমেত আকিফ ইলমাজের নেতৃত্বে এই দলে তুরস্কের পার্লামেন্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গতকাল সোমবার কমনওয়েলথ অবজারভার গ্রুপের একটি বড় প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে। ঘানার সাবেক রাষ্ট্রপতি নানা আকুফো-আডোর নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের এই দলটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে কথা বলে।
কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। বৈঠকে লামিয়া মোরশেদসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
