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জাতীয়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এমদাদুল হক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ২৩
ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এমদাদুল হক
মো. এমদাদুল হক চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. এমদাদুল হক চৌধুরীকে এই মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব করেছে সরকার।

আজ সোমবার ১৮তম বিসিএস ব্যাচের এই কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত সচিব নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এমদাদুল হক চৌধুরীকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অতিরিক্ত সচিবদের ভারপ্রাপ্ত সচিব নিয়োগ দেওয়া হতো। তবে শেষ দিকে আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রথা বাদ দিয়ে সরাসরি সচিব পদে নিয়োগের প্রচলন শুরু করে। অন্তর্বর্তী সরকার ও বর্তমান সরকারেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল এত দিন।

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