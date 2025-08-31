নুরুল হক নুরের ওপর হামলার দায় সরকারকে নিতে হবে: আসিফ মাহমুদ

ঢামেক প্রতিবেদক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার দায়দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন, সরকারকে এটার সমাধান করতে হবে। এই হামলার বিচার করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা কেউ ঘটানোর সাহস না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।
আজ রোববার দুপুরে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখতে গিয়ে উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘হামলার দায়দায়িত্ব এই সরকারকে নিতে হবে। সরকারকে এটার সমাধান করতে হবে। এই হামলার বিচার করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা কেউ ঘটানোর সাহস না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।
‘জাতীয় পার্টির ভেতর দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। ফ্যাসিবাদী শক্তিরা এখন নানা ফরম্যাটে তাদের শক্তি প্রদর্শন করছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের ওপর পরাজিত হওয়ার যে আক্রোশ, তা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের প্রতি আমরা কড়া হুঁশিয়ারি দিতে চাই।’
আসিফ বলেন, ‘ইতিমধ্যে শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য। জানতে পেরেছি, গত শুক্রবারের কর্মসূচির আগেও গণঅধিকার পরিষদ ও নুরুল হক নুরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। কাদের দিক থেকে এ রকম হুমকি দেওয়া হয়েছে, কোন কোন ইনস্টিটিউশন রাষ্ট্রের কাঠামো মধ্যে থেকেও ফ্যাসিবাদী কাজ করে যাচ্ছে, সেটা সরকার খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’
স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘কোনটা মব আর কোনটা রাজনৈতিক কর্মসূচি—এর পার্থক্য আগে বুঝতে, জানতে হবে। রাজনৈতিক দল কীভাবে মব করে? একটি নিবন্ধিত দলের কর্মসূচিকে কীভাবে আপনারা মব বলবেন? প্রথমত, হামলা হয়েছে জাতীয় পার্টির দিক থেকে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ রকম উত্তপ্ত পরিস্থিতি হতেই পারে। কিন্তু এটাকে মব বলে একটা পক্ষকে নিউট্রালাইজ করা এবং আরেকটা পক্ষকে ফ্যাসিলিটি দেওয়া ঠিক হবে না।
‘জাতীয় পার্টি একটি সুনির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী। আমরা দেখেছি, বিগত সময়ে কীভাবে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী সংসদকে বারবার বৈধতা দিয়েছে জাতীয় পার্টি। কীভাবে ভারত থেকে প্রেসক্রিপশন এনে বাংলাদেশে একটা কৃত্রিম সংসদ তৈরি করেছে, কৃত্রিম গণতন্ত্র দেখিয়েছে। এই চিহ্নিত ফ্যাসিবাদীদের কোনোভাবে যদি কেউ সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করে, তা সবাই মিলে প্রতিহত করতে হবে।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার দায়দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন, সরকারকে এটার সমাধান করতে হবে। এই হামলার বিচার করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা কেউ ঘটানোর সাহস না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।
আজ রোববার দুপুরে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখতে গিয়ে উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘হামলার দায়দায়িত্ব এই সরকারকে নিতে হবে। সরকারকে এটার সমাধান করতে হবে। এই হামলার বিচার করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা কেউ ঘটানোর সাহস না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।
‘জাতীয় পার্টির ভেতর দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। ফ্যাসিবাদী শক্তিরা এখন নানা ফরম্যাটে তাদের শক্তি প্রদর্শন করছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের ওপর পরাজিত হওয়ার যে আক্রোশ, তা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের প্রতি আমরা কড়া হুঁশিয়ারি দিতে চাই।’
আসিফ বলেন, ‘ইতিমধ্যে শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য। জানতে পেরেছি, গত শুক্রবারের কর্মসূচির আগেও গণঅধিকার পরিষদ ও নুরুল হক নুরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। কাদের দিক থেকে এ রকম হুমকি দেওয়া হয়েছে, কোন কোন ইনস্টিটিউশন রাষ্ট্রের কাঠামো মধ্যে থেকেও ফ্যাসিবাদী কাজ করে যাচ্ছে, সেটা সরকার খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’
স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘কোনটা মব আর কোনটা রাজনৈতিক কর্মসূচি—এর পার্থক্য আগে বুঝতে, জানতে হবে। রাজনৈতিক দল কীভাবে মব করে? একটি নিবন্ধিত দলের কর্মসূচিকে কীভাবে আপনারা মব বলবেন? প্রথমত, হামলা হয়েছে জাতীয় পার্টির দিক থেকে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ রকম উত্তপ্ত পরিস্থিতি হতেই পারে। কিন্তু এটাকে মব বলে একটা পক্ষকে নিউট্রালাইজ করা এবং আরেকটা পক্ষকে ফ্যাসিলিটি দেওয়া ঠিক হবে না।
‘জাতীয় পার্টি একটি সুনির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী। আমরা দেখেছি, বিগত সময়ে কীভাবে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী সংসদকে বারবার বৈধতা দিয়েছে জাতীয় পার্টি। কীভাবে ভারত থেকে প্রেসক্রিপশন এনে বাংলাদেশে একটা কৃত্রিম সংসদ তৈরি করেছে, কৃত্রিম গণতন্ত্র দেখিয়েছে। এই চিহ্নিত ফ্যাসিবাদীদের কোনোভাবে যদি কেউ সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করে, তা সবাই মিলে প্রতিহত করতে হবে।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) তিনি আহত নুরল হক নুর ও তাঁর দলের সদস্যদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দায়িত্বরত চিকিৎসকদের১ ঘণ্টা আগে
সানাউল্লাহ বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম, প্রতিবন্ধী ভোটারদের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য ইসি কাজ করছে। পরিবার ও সমাজের সহযোগিতারও প্রয়োজন।’২ ঘণ্টা আগে
পদত্যাগ করছেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের কাছে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে বিষয়টি জানানো হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
পলিথিন নিয়ে আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, ‘পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধের বিষয়ে এখন থেকে নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করা হবে। এ বিষয়ে আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এখন কারও কাছে আমরা পলিথিন৩ ঘণ্টা আগে