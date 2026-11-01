ঢাকা ও গাজীপুরে পোশাকশ্রমিকদের ফের সড়ক অবরোধ, বিজিবি মোতায়েন

ঢাকা ও গাজীপুরে পোশাকশ্রমিকদের ফের সড়ক অবরোধ, বিজিবি মোতায়েন
ন্যূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে রাজধানী ঢাকা ও গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা।
অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা মোকাবিলা এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আজ রোববার গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে।
এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং শ্রমিকদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, পোশাকশ্রমিকদের নতুন বেতন স্কেল নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি মজুরি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল প্রায় ৮টার দিকে রাজধানীর মিরপুরের বেশ কয়েকটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা একত্রিত হয়ে মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর এলাকায় অবস্থান নেন। এতে করে ওই গুরুত্বপূর্ণ মোড়সহ সংলগ্ন এলাকায় যানবাহন চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়।
মিরপুর মডেল থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন, একাধিক কারখানা থেকে শ্রমিকেরা এসে সড়ক অবরোধ করেছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল শনিবারও একই দাবিতে দিনভর মিরপুর-১০, ১১ ও ১২ নম্বর এলাকায় পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। শাহ আলী ও কালশী এলাকায় কিছু কারখানা ও মার্কেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে, যার ফলে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরুদ্ধ, কারখানা ছুটি
আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন পোশাকশ্রমিকেরা।
শিল্প পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে শ্রমিকেরা প্রথমে কারখানায় যোগ দিলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হয়ে মহাসড়কে চলে আসেন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সংলগ্ন অন্তত ৮ থেকে ১০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।
হাজার হাজার শ্রমিক মহাসড়কে অবস্থান নেওয়ায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে মারাত্মক দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি ঢাকা সেক্টরের অধীনস্থ ব্যাটালিয়নগুলো গাজীপুরের চন্দ্রা, পল্লী বিদ্যুৎ, সফিপুর, কোনাবাড়ী, মৌচাক, নাওজোড় এবং ভোগড়া বাইপাস এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন জানিয়েছেন, টানা দুই সপ্তাহ ধরে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে চলা এ আন্দোলনে আজও মহাসড়ক অবরুদ্ধ রয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সড়ক সচল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।
শ্রমিক অসন্তোষের এই পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে গতকাল শনিবার বিজয়নগরে শ্রম ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী স্পষ্ট করেন যে নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের কাজ শুরু করা হয়েছে।
তিনি আন্দোলনরত শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘নতুন মজুরি নির্ধারণে ইতিমধ্যেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অবস্থায় রাজপথে এমন আন্দোলনে থাকার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।’
তবে সরকারের আশ্বাসের পরও ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলগুলোতে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় কারখানা মালিক ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।