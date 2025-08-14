Ajker Patrika
বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা: মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৪৫
মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ন বিন ইসমাইল। ফাইল ছবি
মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ন বিন ইসমাইল। ফাইল ছবি

মালয়েশিয়ায় বৈধ বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা (এমইভি) চালুর ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ন বিন ইসমাইল। এর ফলে শ্রমিকেরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে নিজ দেশে ফেরার পর পুনরায় মালয়েশিয়ায় ফিরে যেতে পারবেন, প্রতিবার নতুন ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ পদক্ষেপকে ‘বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবদানের প্রতি মালয়েশিয়ার কৃতজ্ঞতার প্রতীক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মালয়েশিয়ায় সফররত বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি সফরের অংশ হিসেবে এ ঘোষণা আসে। সফরকালে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, হালাল খাত, শিক্ষা, গবেষণা, সেমিকন্ডাক্টর ও নীল অর্থনীতি নিয়ে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক এবং তিনটি নোট অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর হয়।

সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ন বলেন, এমইভি চালুর উদ্যোগ মালয়েশিয়ার বৈদেশিক শ্রম ব্যবস্থাপনায় আরও মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এটি মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হবে।

সাইফুদ্দিন আরও জানান, প্রধান উপদেষ্টার সফর দুই দেশের আস্থা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে। বাণিজ্য, শিক্ষা ও শ্রমবাজারে ঐতিহ্যবাহী সহযোগিতার পাশাপাশি নতুন খাতে অংশীদারত্বের অঙ্গীকার হয়েছে।

মিয়ানমারের পরিস্থিতি ও রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যুতেও মালয়েশিয়া বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছে এবং আসিয়ান ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও যৌথ লাভ ভাগাভাগির মনোভাব নিয়ে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদার হিসেবে আরও এগিয়ে যাবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীমালয়েশিয়াবাংলাদেশিভিসাশ্রমিক
